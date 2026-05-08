Buscan arreglar un partido del FPC: grave denuncia de amaño de partidos en Colombia

La agremiación de futbolistas colombianos encendió las alarmas este viernes tras denunciar un presunto intento de amaño relacionado con un partido de la Copa BetPlay. Según informó ACOLFUTPRO, una red dedicada a la manipulación de resultados habría contactado a jugadores de Boca Juniors de Cali y Alianza FC con el objetivo de influir en el desarrollo del compromiso programado para este viernes.

Vea también: “Se perderá el resto del torneo”, Nacional perdió a uno de sus delanteros por lesión

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la organización aseguró que los futbolistas rechazaron de inmediato cualquier insinuación relacionada con alterar el resultado o determinadas acciones dentro del encuentro correspondiente a la Copa BetPlay. Además, indicaron que los jugadores reportaron la situación directamente a la agremiación.

“🚨 ALERTA DE AMAÑO EN LA COPA BETPLAY 🚨 ACOLFUTPRO informa que una red de amaño de partidos ha contactado a futbolistas de @Bocajuniorscal y @AlianzaFc_ofic buscando manipular el resultado y acciones del partido de hoy entre esos equipos por la #CopaBetPlay @Dimayor ✋ Los futbolistas han rechazado estas insinuaciones y reportado el hecho a ACOLFUTPRO. 📢 Ya hemos puesto este caso en conocimiento de las autoridades competentes para que actúen de manera inmediata. 💪🏽 Entre todos debemos trabajar para erradicar este flagelo que atenta contra la Integridad del fútbol y pone en riesgo la carrera deportiva de nuestros afiliados”, señaló la entidad en su denuncia pública.

La asociación también confirmó que el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones respectivas y se determinen posibles responsables detrás del presunto intento de corrupción deportiva.

Las apuestas ilegales y la manipulación de partidos en el fútbol profesional, vuelve a estar sobre la mesa y una vez más en el marco del fútbol colombiano.

Hasta el momento, ni la DIMAYOR ni las autoridades han entregado detalles adicionales sobre la denuncia.