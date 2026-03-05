Ni Daniel Muñoz podía creer que se lesionó con el Mundial ‘a la vuelta de la esquina’

Mala suerte para Daniel Muñoz, quien salió lesionado a los 12 minutos del primer tiempo en el partido de Crystal Palace vs Tottenham luego de una fuerte entrada de Souza.

Para nadie es un secreto que Daniel Muñoz, siempre y cuando esté en óptimas condiciones, tiene su puesto asegurado en la convocatoria de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia en el Mundial.

Y aunque la temporada 2025/26 no ha estado a la altura de la anterior para Crystal Palace - que venía de conquistar la FA Cup y la Community Shield - Daniel Muñoz ha sido uno de los jugadores más consistentes.

Tanto así que siempre es titular y en el partido contra Tottenham de este jueves 5 de marzo no fue la excepción. Lastimosamente, Souza le hizo una desleal entrada que le conllevó a él una amonestación y a Daniel Muñoz salir lesionado.

Hasta el momento se desconoce la gravedad de la lesión de Daniel Muñoz, así que será necesario esperar a los resultados de los exámenes médicos que Crystal Palace le realizará después del partido.

A continuación el video de la lesión de Daniel Muñoz:

Jefferson Lerma también está lesionado:

El otro colombiano que juega en Crystal Palace, y que también es pieza clave en la Selección Colombia, que anda lesionado es Jefferson Lerma.

Resulta que el pasado 19 de febrero, Jefferson Lerma no pudo completar el partido contra Burnley por una lesión en el tendón de la corva.

Su entrenador, Oliver Glasner, aseguró que el colombiano se perdería, aproximadamente, un mes de competencias, así que su regreso debería ser cuestión de días:

“Lerma tuvo que retirarse contra el Burnley. Tiene una lesión en el tendón de la corva. Esperamos que no esté disponible durante unas tres semanas”, dijo Oliver Glasner.