A muchos les dio la impresión que los futbolistas de Atlético Nacional ‘le dieron la espalda’ a su DT

Atlético Nacional fue eliminado de la Copa Sudamericana, en su casa, a manos de Millonarios y a muchos les llamó la atención la actitud que tuvieron los jugadores con su director técnico, Diego Arias.

A través de las redes sociales, algunos se preguntaron si los futbolistas de Atlético Nacional le dieron la espalda a su entrenador.

Durante las pausas para hidratación que se presentaron en los dos tiempos del compromiso, se pudo escuchar las indicaciones que los entrenadores de ambos equipos les daban a sus jugadores.

En ese momento, a muchos les llamó la atención que los futbolistas de Atlético Nacional no parecían estarle prestando mucha atención a Diego Arias, sino que se les veía distraidos.

De hecho, mientras Diego Arias estaba hablando, se puede observar que David Ospina y Andrés Felipe Román estaban de espaldas hablando entre ellos, así como también, se puede ver a Marlos Moreno alejarse del entrenador.

Es que ni siquiera las palabras del técnico pidiendo que le prestaran atención fueron suficientes para que los futbolistas estuvieran atentos a su charla.

De esta manera, hubo quienes no se quisieron quedar con la duda y preguntaron por redes sociales si era una percepción individual o si alguien más lo había pensado.

Por esta razón, hay quienes consideran que el ciclo de Diego Arias en Atlético Nacional ya está cumplido y es necesario contratar otro técnico con más experiencia para dirigir ese plantel y pelear, al menos, por la Liga BetPlay 2026-1.

Una de las personas que lo notó fue Pablo Ríos, periodista de Win Sports, a quien lo respaldaron con su idea.

“Es impresión mía, o los jugadores de Nacional no le ponen casi cuidado a Diego Arias como técnico?”

“¿Me pareció a mí o no le pararon bolas a Diego Arias?"