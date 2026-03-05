¿Lo quería peinar con los guayos? Terrible expulsión a jugador del Tolima en Copa Libertadores

Mientras Atlético Nacional y Millonarios se llevaban la atención en su enfrentamiento por Copa Sudamericana, Deportes Tolima tuvo que visitar a O’Higgins por la fase 3 de la Copa Libertadores buscando un cupo en la fase de grupos.

El ‘Pijao’ se quedó con un hombre menos en el primer tiempo por una imprudente infracción de Kelvin Florez, quien peinó a su rival con los taches de sus guayos.

Deportes Tolima ha sufrido con las expulsiones desde que inició el año: Para ser más específicos, han disputado doce partidos (incluyendo el que están jugando contra O’Higgins), y han sufrido seis expulsiones.

“Tenemos que encontrar que estas cosas no pasen, porque este equipo juega muy bien al fútbol cuando podamos enfrentar equipos con 11 y eso tiene que ser ya, seguramente que lo vamos a hacer mucho mejor”, había dicho previamente Lucas González, el técnico del ‘Pijao’ sobre las expulsiones que han recibido a lo largo del semestre.

Desafortunadamente, en el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores, nuevamente recibieron una tarjeta roja: Fue Kelvin Florez, quien levantó la pierna de una manera imprudente que terminó impactando en la cabeza de un rival.

El árbitro, pese a que no hubo un contacto fuerte, decidió expulsar al futbolista colombiano y dejar al Tolima con un hombre menos, que después lo sufrió, pues tan solo unos minutos más tarde, recibieron el gol de Francisco González.