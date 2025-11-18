Daniel Muñoz atraviesa delicado momento personal: Fue visto en un entierro por las calles de Medellín

Uno de los jugadores colombianos más importantes del mundo es el lateral derecho Daniel Muñoz. Desde su surgir en Águilas Doradas y posterior paso por Atlético Nacional, se le vio bastante proyección a su carrera, por lo que el Genk de Bélgica y después el Crystal Palace, lo hicieron dueño de su posición durante su estadía en ambos clubes. Esto le sirvió para ganarse el puesto en la Selección, donde, tristemente, no pudo hacer parte del equipo en la fecha FIFA actual por una dolorosa pérdida.

Durante los últimos días, se conoció que la Federación decidió desconvocarlo ante la solicitud del mismo futbolista, por lo que se comunicó como “motivos familiares”. Tras esto, en redes sociales se hizo viral un video donde se ve al jugador en medio de un entierro por las calles de Medellín cargando el ataúd del que, aunque no se conoce, dicen que es uno de sus mejores amigos.

En medio del dolor, varias personas han comentado estos post enviándole mensajes de fuerza y condolencias al crack de nuestra selección, además de aplaudir su fidelidad para acompañar a sus allegados en momentos difíciles como este.

¡Histórico! Daniel Muñoz anotó el primer gol de Crystal Palace en competencias europeas

El colombiano anotó el primer gol de Crystal Palace en competencias europeas en toda la historia en su juego de la Conference League de visitante ante el Dynamo Kyiv. Sobre los 31 minutos del partido, en la primera jornada de esta competencia, el colombiano recibió un centro al segundo palo de parte de Yéremy Pino, el cual conectó de golpe de cabeza al imponerse a un defensa rival y el balón se coló a todo el ángulo.