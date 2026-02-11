El que peca y reza no empata, al menos no en Premier League y así lo demostró Jefferson Lerma

Un partido de altibajos tuvo Jefferson Lerma cuando Crystal Palace recibió a Burnley por la fecha 26 de la Premier League: El colombiano puso un buen pasegol, pero minutos más tarde anotó en propia puerta.

Este miércoles 11 de febrero continuó la jornada 26 de la Premier League y Crystal Palace tenía que oficiar de local contra Burnley, buscando un buen resultado que los acerque al menos a la mitad de la tabla, pues se ubican en la casilla 14 con apenas 32 puntos.

El equipo dirigido por Oliver Glasner salió con la mentalidad de sumar de a tres y en apenas 17 minutos, se adelantaron con una anotación de Jorgen Larsen.

Al minuto 33, una vez más, Jorgen Larsen mandó a guardar el balón para aumentar la ventaja del Crystal Palace, tras un pase de Jefferson Lerma, quien centró el balón a media altura para que su compañero pudiera definir lanzándose de ‘palomita’.

Hasta ese momento, todo era alegría en el estadio Selhurst Park, porque su equipo estaba logrando su segunda victoria consecutiva (ya habían derrotado a Brighton en la fecha anterior).

Así fue la asistencia de Jefferson Lerma hoy:

No obstante, ese júbilo rápidamente se convirtió en lamento porque en menos de 10 minutos, antes que finalizara el primer tiempo Burnley le dio vuelta al marcador, con complicidad del colombiano.

La primera anotación de los visitantes llegó por medio de Hannibal Mejbri. Cuatro minutos más tarde, Jaidon Anthony empató las acciones y en los minutos de adición, Jefferson Lerma hizo un autogol.

Resulta que Burnley ejecutó un tiro de esquina y el mediocampista de la Selección Colombia, se acomodó en el segundo palo para intentar rechazar cualquier rebote. Lo que no espetaba es que el balón que despejó su arquero, Dean Henderson, le golpeara en su humanidad y se terminara colando en la potería.

Con este resultado, Crystal Palace quedó en la casilla 13 de la tabla y el colombiano con una noche para el olvido.

Así fue el autogol de Jefferson Lerma hoy: