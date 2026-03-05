“El arquero titular de nuestra Selección es David Ospina”, Ídolo del Junior no quiere a Vargas ni Montero

El buen nivel que ha mostrado Álvaro Montero en Vélez Sársfield de Argentina, ha desencadenado que muchos se pregunten si debe ser el titular de la Selección Colombia o si Camilo Vargas debería continuar con ese puesto.

No obstante, un ídolo del Junior dejó claro que ‘ni el uno ni el otro’, pues cree que David Ospina es el titular sin importar su edad.

Iván René Valencia fue en el encargado de hablar sobre la portería de la Selección Colombia durante una entrevista con el programa ‘La Milonga’ del Diario As, donde dejó claro que está bien darle la oportunidad a otros futbolistas jóvenes, pero que el titular debe ser David Ospina.

“Que como colombianos queramos darle la oportunidad a Camilo Vargas o Álvaro Montero es una cosa, pero el arquero titular de nuestra Selección es David Ospina”

Valenciano dio sus argumentos y señaló que gracias a su edad, goza de mucha experiencia que le dará la confianza a la Selección Colombia de cara a un torneo tan importante como es la Copa del Mundo:

“No puedes cambiar algo que es una realidad. Ospina es el arquero que te ha dado seguridad por mucho tiempo y entre más años y experiencia tenga, te dará esa confianza y tranquilidad”.

Finalmente, Iván René fue muy claro al señalar que no importa tanto la edad que tenga David Ospina, pues hasta que se retire tiene todo el derecho a ser el titular de la ‘Tricolor’:

“La edad del arquero no interesa, es el rendimiento que tenga. David te da la tranquilidad y confianza, no es un aparecido en el fútbol. Es un arquero enorme y te puede sacar un partido en cero. Espera que Ospina se retire, de resto ellos dos seguirán siendo los suplentes”.