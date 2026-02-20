¿Dónde ver los partidos de repechajes europeos y continentales para la Copa del Mundo en Colombia?

La recta final hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a tomar forma también en la televisión colombiana. Los repechajes, instancia decisiva que otorga los últimos cupos al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya tienen distribución definida en el país, tanto en señal por suscripción como en plataformas de streaming.

Según la información divulgada en medios especializados en derechos deportivos, la principal señal que transmitirá los repechajes intercontinentales en Colombia será DirecTV Sports, a través de sus canales premium y su plataforma digital DGO. Esto significa que los suscriptores de DirecTV o quienes cuenten con acceso a DGO podrán seguir en vivo los partidos que definan los últimos clasificados al Mundial.

El repechaje intercontinental tendrá un formato especial para 2026, con un mini-torneo que involucrará selecciones de distintas confederaciones. Será una instancia corta pero intensa, en la que cada partido puede definir la presencia o ausencia de un país en la cita más importante del fútbol. Para Colombia, que aún pelea por asegurar su clasificación directa, esta fase podría convertirse en un escenario clave si no logra su boleto en la eliminatoria sudamericana.

En paralelo, los repechajes europeos, organizados por la UEFA, también podrán verse en territorio colombiano. En este caso, la cobertura estará a cargo de ESPN y su plataforma de streaming Disney+. Esto permitirá a los aficionados seguir los cruces del continente europeo que definan los últimos clasificados de esa región.

Aunque estos partidos no involucren directamente a la Selección Colombia, sí pueden resultar determinantes para conocer futuros rivales en la fase de grupos o en las etapas eliminatorias del Mundial. Por eso, la expectativa no solo gira en torno a la Tricolor, sino también a la configuración completa del cuadro final.

En cuanto a la señal abierta, hasta el momento no se ha confirmado que los repechajes intercontinentales se emitan de manera gratuita. Sin embargo, históricamente, cuando la Selección Colombia disputa partidos decisivos, canales como Caracol Televisión y RCN Televisión suelen negociar derechos para transmitir encuentros específicos. No se descarta que, si Colombia llega a jugar un repechaje, se habilite una señal abierta para ese compromiso en particular.

La distribución de derechos para el Mundial 2026 en Colombia ha estado marcada por una combinación de televisión tradicional y plataformas digitales. DirecTV Sports cuenta con la cobertura completa del torneo, mientras que otros canales podrían emitir partidos seleccionados, especialmente los de la Selección Colombia y las instancias finales.

PUBLICIDAD

Para el público, el panorama es claro. Quienes quieran asegurarse de ver todos los repechajes deberán contar con acceso a DirecTV Sports o DGO, y complementar con ESPN o Disney+ en el caso de los cruces europeos. La oferta refleja una tendencia global en la transmisión deportiva, donde el streaming gana terreno frente a la señal abierta.

Con la emoción del Mundial cada vez más cerca, la pregunta ya no es solo qué selecciones clasificarán, sino también dónde y cómo se podrán ver esos partidos decisivos. En Colombia, la respuesta comienza a definirse con una combinación de cable premium y plataformas digitales que concentrarán la emoción del último paso rumbo a 2026.