Hinchas de Millonarios piden retirar a Andrés Pastrana como presidente honorario

En los últimos días, un grupo de hinchas y socios de Millonarios ha solicitado que se retire a Andrés Pastrana Arango del cargo de presidente honorario de la institución. La petición surge tras la aparición del expresidente de Colombia en los llamados Archivos Epstein, documentos que han generado controversia mundial por sus vínculos con el fallecido empresario Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores.

Aparte de peticiones públicas con cánticos en los partidos del club como local, la iniciativa fue difundida en redes sociales por colectivos de aficionados como Dimensión Azul, quienes consideran que mantener a Pastrana en un cargo simbólico dentro del club afecta la imagen de la institución. En su pronunciamiento, los hinchas señalaron que “Millonarios no puede estar representado por alguien mencionado en un escándalo de tal magnitud”, y pidieron a la dirigencia tomar medidas inmediatas.

Voces piden la salida de Pastrana de Millonarios

El debate también ha llegado a la opinión pública. El periodista deportivo Carlos Orduz calificó como “indigno” que Pastrana continúe ostentando el título honorario, sumándose al llamado de transparencia y rechazo frente a cualquier vínculo con el caso Epstein.

Aunque el cargo de presidente honorario es simbólico y no implica funciones ejecutivas dentro del club, para los hinchas el gesto de retirarlo sería un mensaje claro de coherencia ética y de respeto hacia la afición. Hasta el momento, la directiva de Millonarios no ha emitido un comunicado oficial sobre la solicitud.