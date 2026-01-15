Jhon Durán se pasó de palabras y recibió fue sancionado por el Comité Disciplinario en Turquía

El nombre de Jhon Durán vuelve a generar ruido en el fútbol internacional. Esta vez, el delantero colombiano fue sancionado económicamente por el Comité Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol debido a una conducta considerada antideportiva tras la obtención de la Supercopa de Turquía con el Fenerbahçe.

De acuerdo con la resolución oficial, Durán deberá pagar 400.000 liras turcas, cifra que equivale aproximadamente a 9.300 dólares, luego de que sus publicaciones en redes sociales fueran evaluadas como inapropiadas bajo el Artículo 36 del Reglamento Disciplinario. El castigo se limita exclusivamente a una multa económica y no contempla suspensión deportiva, por lo que el atacante podrá seguir compitiendo con normalidad.

Vea acá: “Principio de acuerdo”, Daniel Cataño tendría todo listo para regresar al fútbol colombiano

La sanción se originó tras los festejos posteriores a la victoria frente al Galatasaray, clásico rival al que Fenerbahçe superó en la final del torneo. En sus redes, el colombiano celebró de manera efusiva el título y dejó un mensaje que no cayó nada bien en las oficinas de la Federación Turca de Fútbol, al asegurar que Estambul “era azul y amarilla”, en clara alusión a los colores de su club.

Buen momento futbolístico pese a la polémica

Más allá del episodio disciplinario, Jhon Durán atraviesa un positivo arranque de 2026. El atacante de 22 años regresó al Fenerbahçe con energías renovadas tras pasar vacaciones en Colombia y rápidamente empezó a responder en la cancha. Su primer gol del año llegó el 6 de enero, en la victoria 2-0 frente a Samsunspor por las semifinales de la Supercopa, y ya acumula cinco goles en la temporada, números que respaldan su importancia en el equipo.

Aunque no marcó en la final, su aporte fue clave en el funcionamiento ofensivo y su actitud celebrando el título lo volvió protagonista, para bien y para mal. El colombiano seguirá a préstamo hasta junio, y su futuro se definirá después del Mundial, dependiendo de su rendimiento y de las decisiones del club dueño de sus derechos.