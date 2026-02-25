“¿Vos crees?”, Néstor Lorenzo despejó las dudas sobre supuesta promesa a Falcao

El propio Néstor Lorenzo debió salirle al paso al rumor de que le prometió a Radamel Falcao llevarlo al Mundial, si jugaba 3 partidos al mes, algo que el propio entrenador de la Selección Colombia respondió de manera categórica.

En entrevista con César Augusto Londoño, el timonel nacional descartó de tajo lo de la promesa, lo que no desahució, fue la opción de que el atacante pelee por un cupo si retoma su mejor nivel.

A la pregunta de que, si le prometió que con dos o tres partidos al mes lo lleva al Mundial, el argentino contra preguntó: “¿Vos crees que es cierto?: yo no puedo prometer, yo a Falcao lo adoro, lo amo y ojalá esté compitiendo. Que compita con los que están en su posición para ganarse un puesto”.

Añadiendo: “Trato de ser lo más justo posible en todo sentido y jamás hago una promesa a nadie. Ojalá que vuelva a ser el delantero que fue siempre, que le vaya muy bien y que me ponga en aprietos la decisión en la competencia con los demás delanteros que están en buen nivel”.

Esto en respuesta a los rumores que se tejieron desde Argentina con esa versión de una supuesta promesa al atacante.

Con esto, el propio Néstor Lorenzo señala que no hay cupos asegurados para el Mundial, de no ser por rendimiento y Radamel Falcao deberá elevar su nivel si aspira a estar en la cita orbital.