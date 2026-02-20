“Lo va a llevar”: Aseguran que Néstor Lorenzo convocará a Falcao al Mundial si cumple una condición con Millonarios

Una sorprendente noticia llegó desde Argentina: el periodista Sebastián Srur aseguró que Néstor Lorenzo convocará a Radamel Falcao García para que dispute su segunda Copa del Mundo con la Selección Colombia, siempre y cuando, pueda jugar entre dos y tres partidos al mes.

Le puede interesar: “Le tiró el teléfono”, señalan que Machado se reveló ante el presidente de la Dimayor

Falcao podría ser convocado nuevamente a la Selección Colombia para el Mundial:

Para nadie es un secreto que Luis Javier Suárez es el delantero que se perfila para ser titular en el Mundial con la Selección Colombia gracias al buen momento que vive en Sporting de Lisboa.

También es probable que Néstor Lorenzo continúe con el proceso y vuelva a tener en cuenta tanto a Jhon Córdoba (del Krasnodar de Rusia) y a Rafael Santos Borré (de Internacional de Portoalegre).

En ese orden de ideas, quedaría un cupo para convocar a otro delantero y ahí es donde entraría Falcao.

Muy probablemente, Néstor Lorenzo no va a tener en cuenta a otros jugadores como Jhon Jáder Durán o Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, así como tampoco parece probable que se decante por otro delantero del fútbol colombiano como Dayro Moreno a pesar de su reciente convocatoria.

De esta manera, según el periodista argentino, Néstor Lorenzo quiere llevar a Falcao al Mundial, no solamente a modo de homenaje, sino porque considera que tiene la experiencia y jerarquía suficiente para aportarle al plantel, tanto dentro como fuera de las canchas.

PUBLICIDAD

Lo único que tendría que cumplir Falcao para ser convocado es jugar al menos dos partidos al mes con Millonarios de aquí a mayo o junio, cuando se tenga que presentar la lista definitiva:

“Ya lo llamó Lorenzo, ya le dijo que si juega mínimo 2-3 partidos por mes, lo va a llevar. Colombia necesita un líder, con experiencia, que sepa manejar el grupo porque tiene un plantel muy joven”.