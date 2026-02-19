Diego Novoa de Millonarios reveló que es dueño de fructífero negocio en Bogotá

Tras la salida de Hernán Torres, Millonarios empezó a alzar cabeza y ya suma 8 puntos en la tabla de posiciones luego de su apretada victoria en casa frente a Águilas Doradas por la Fecha 6, ‘cotejo’ que ganaron por la mínima tras un gol de penalti de Radamel Falcao García. Este buen momento del ‘embajador’ también tiene un protagonista en concreto, el arquero Diego Novoa, quien recientemente reveló que es dueño de un lucrativo negocio en la ciudad de Bogotá.

A pesar de que Guillermo de Amores se había adueñado de la titularidad, Novoa fue paciente y de a poco se ganó la confianza de Torres y ahora del argentino Bustos; lo que lo ha llevado a tener destacadas actuaciones a pesar de acumular siete goles en contra.

Diego Novoa sobre los arqueros de la Selección Colombia Fotos tomadas de las cuentas de X: @millosfcoficial - @fcfseleccioncol

Justamente, Novoa dio de qué hablar en los últimos días por algo que va más allá de lo deportivo. En una reciente entrevista, el dueño de los tres palos del equipo capitalino dio a conocer que parte de lo que se ha ganado en los últimos años lo invirtió en un fructífero negocio ubicado en una reconocida zona de rumba de la capital colombiana.

En la conversación dio a conocer que es propietario de un local de tacos que lleva por nombre “El Aguante”, ubicado en la Cra 71c # 52-48 en el barrio Normandía.

¿Cuál fue la lesión de Falcao?

El ‘Tigre’ tiene con el credo en la mano a miles de los seguidores de ‘Millos’, luego que, en el partido contra Águilas, saliera de cambio justo antes de terminarse la primera mitad, tras sentir un tirón en uno de sus posteriores.

La preocupación se extendió hasta el punto de que parte de la hinchada estaba totalmente triste por la posibilidad de que ‘Rada’ no juegue el partido clasificatorio frente a Nacional por la Copa Sudamericana; algo que, al parecer, no sucederá, luego de conocerse el parte médico.

“Millonarios FC informa que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, el jugador Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha. El delantero ya se encuentra en trabajo de rehabilitación”, señaló el cuadro bogotano.