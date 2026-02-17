Millonarios confirmó el reporte Médico de Radamel Falcao García y su lesión

Luego de que se retirara por una lesión en el partido entre Millonarios y Llaneros, Radamel Falcao Gacría ya tiene su parte médico oficial, compartido por el club en donde le da la tranquilidad a su afición de que el jugador no tiene nada de gravedad.

Tras los exámenes diagnósticos requeridos, se confirmó que todo es una leve lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna derecha, algo que no le revestirá demasiada incapacidad y el jugador ya está en su proceso de rehabilitación.

Vea acá: “Se tapan entre ellos estos bandidos”, Iván Mejía tras sentencia que involucra al expresidente de la Corte Constitucional

“Millonarios FC informa que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, el jugador Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha. El delantero ya se encuentra en trabajo de rehabilitación”, señaló el cuadro bogotano.

Radamel Falcao García no reviste una lesión de gravedad y muy pronto estará de regreso a las canchas del fútbol colombiano con la camiseta de Millonarios.