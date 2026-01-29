Millonarios confirmó la salida del técnico Hernán Torres después de las derrotas consecutivas

A través de sus redes sociales, Millonarios FC confirmó que terminó el contrato con el profesor Hernán Torres, quien hasta la fecha era el director técnico. La noticia llega cuando existe una alta tensión deportiva para la institución por un desempeño irregular que ha distanciado al equipo de los principales puestos nacionales.

Esta decisión fue tomada por la junta directiva, luego de una semana crítica para el equipo.

Millonarios: Sale Hernan Torres

Millonarios sumó tres derrotas consecutivas que terminaron afectar el margen de maniobra del cuerpo técnico.

Ese ciclo de resultados negativos comenzó con la pérdida con Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López, seguida de una derrota en condición de local frente a Junior de Barranquilla y, finalmente, otra con el Deportivo Pasto en territorio nariñense.

Estos resultados, sumados a un cierre de temporada 2025 que ya despertaba un descontento en la hinchada y los analistas, llevaron a la dirigencia a evaluar la continuidad del proceso.

En el comunicado emitido por el club, se indica que la institución reconoce el “profesionalismo, entrega y dedicación” de Torres, y subraya que su nombre "seguirá siendo muy respetado en la historia de la institución", recordando probablemente su papel histórico en la obtención de la estrella 14 en 2012.

Después del anuncio, Millonarios FC inició el proceso de búsqueda para el reemplazo de Torres en la dirección técnica.

Aunque el comunicado es corto y no hace mención alguna sobre nombres específicos, se espera que en las próximas horas anuncié quién será el encargado de asumir la dirección de manera interina para dirigir los entrenamientos y el próximo compromiso.