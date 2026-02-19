María Fernanda Cabal se enfureció con video que muestra a supuestos therians en Bogotá: “imbecilidad colectiva”

La discusión sobre los therians y el fenómeno cultural y social que representan ya se trasladó al mundo político colombiano. En los últimos días no solo se han conocido convocatorias de estas personas en distintas ciudades, sino que también han sido grabados en las calles.

Recientemente, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal compartió un video de unos supuestos therians en Bogotá.

Estas personas fueron grabadas interactuando entre sí mientras se encontraban en un separador de la ciudad. La congresista manifestó su rechazo a la tendencia en un trino. “Imbecilidad colectiva“, comentó.

Algunos usuarios, sin embargo, le recordaron que ella también ha utilizado las figuras de animales para describirse a sí misma y a sus simpatizantes. “Vamos a recordarle al Tigre que aquí está la Leona”, manifestó Cabal en un trino del año pasado, refiriéndose al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.

¿Qué son los therians?

Los therians son individuos que se identifican profundamente con un animal no humano, ya sea de forma espiritual o psicológica. Esta identidad se basa en la creencia de que su esencia, alma o instintos pertenecen a una especie específica, conocida como teriotipo, como lobos, felinos o aves. No se consideran animales en un sentido físico o biológico, sino que experimentan una conexión interna que a menudo expresan a través de comportamientos, vestimenta o la práctica de movimientos coordinados en cuatro patas.

Aunque algunas personas han reaccionado con temor a esta tendencia, los expertos han advertido que se trata de un asunto más complejo.

“El riesgo no es el fenómeno en sí, sino la estigmatización automática. Llamar ‘locos’ a estos jóvenes puede profundizar el aislamiento y el sufrimiento que ya podrían estar experimentando”, sostuvo el profesor titular del Programa de Psicología de la Universidad del Rosario Miguel Gutiérrez Peláez.