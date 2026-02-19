“Hizo todos los méritos”, Diego Novoa sorprendió con su elección del portero titular de Colombia en el Mundial

Diego Novoa, en medio de las críticas que ha recibido por parte de la hinchada de Millonarios, ha sido uno de los mejores futbolistas del semestre, tanto bajo las órdenes de Hernán Torres como ahora con la llegada de Fabián Bustos.

El guardameta del ‘Embajador’ habló sobre su presente y también sobre la Selección Colombia. De hecho, se animó a decir quién considera que debería ser el arquero titular.

Le puede interesar: “Hasta que hicieran gol”, Tulio Gómez explotó contra el árbitro por lo que pasó en América vs Junior

Diego Novoa concedió una entrevista con ‘El VBar’, donde fue muy sincero al señalar que el arquero de la Selección Colombia en el Mundial debería ser Camilo Vargas, no solamente por su nivel, sino porque hizo todo el proceso en las eliminatorias y se lo ha ganado.

Eso sí, Novoa no se olvidó de Álvaro Montero, con quien llegó a compartir camerino en Millonarios, y a quien considera como un gran amigo. Dijo que si él fuera titular - y que también lo merece - le haría muy feliz por la amistad:

“Yo creo que Camilo (Vargas) hizo todos los méritos suficientes para serlo. Lo mínimo es que él lo inicie, porque estuvo en la mayoría de la Eliminatoria y nos dio la clasificación, sin dejar de lado la actualidad de Álvaro (Montero), que hoy en día es titular y referente en ese Vélez que está invicto, por la amistad que tenemos, también me gustaría que fuera titular, pero los méritos que hizo Camilo lo avalan para que inicie”.

Vea también: “Joden mucho”, Agustín Julio reveló cuál es la hinchada que más lo odia: No es Millonarios

PUBLICIDAD

¿Cómo maneja Diego Novoa las críticas?

El guardameta dejó claro que en ningún momento ha pensado en marcharse de Millonarios sin importar lo que han dicho los hinchas. Lo único que él hace es seguir trabajando y mejorando en los aspectos que no son su fuerte.

“Es difícil cuando en la posición no tienes continuidad, ese timing es lo que se pierde. Pero yo crecí y me formé sin las redes sociales, tampoco es algo que me afecte o me indisponga si no veo algún mensaje. En la cancha, me enfoco en lo que debo hacer, cuando salgo a la calle, la gente ha sido muy respetuosa conmigo, no he sentido esa presión que todo el mundo habla, simplemente ha sido profesionalismo mi mejoría y entrega 100% por este proyecto y por la institución que amo y de la cual soy hincha”.

“Jamás me quise ir, jamás me he querido ir de Millonarios. Sí te incomoda el tema de los resultados y uno entiende al hincha; un equipo como estos sí o sí debe ganar. Lo que hacía era trabajar más; si el hincha estaba exigiendo un nuevo arquero, yo quería demostrar que estaba preparado para esto”.