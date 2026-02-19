“Esperemos que sea Nacional”, Futbolista de Millonarios fue sincero sobre el duelo en la Sudamericana

El próximo miércoles 4 de marzo, Millonarios y Atlético Nacional se medirán, a partido único, en la Copa Sudamericana, buscando un cupo en la fase de grupos.

Mateo García, futbolista del ‘Embajador’, se refirió al partido, explicó por qué no han comenzado a preparar este duelo y dejó claro que, si uno de los dos equipos tiene que ser eliminado, ojalá sea Atlético Nacional.

Mateo García concedió una entrevista con el programa ‘MorninGol’ de As Colombia, donde le preguntaron si ya habían comenzado a hablar sobre el partido frente a Atlético Nacional por Copa Sudamericana y él explicó que todavía no, porque antes tendrán dos juegos importantes en el rentado local que necesitan ganar para llegar con confianza al duelo internacional:

“Sinceramente, es un tema que no se ha tocado. Aquí se piensa en el partido más cercano que tenemos, sin dejar de lado lo que significa ese partido contra Nacional, que no es necesario hablarlo para saber la responsabilidad que hay. Pero ante ese mal comienzo que nosotros tuvimos, yo creo que lo más importante es enfocarnos en estos dos partidos previos que vamos a tener antes de Nacional”.

García también señaló que Fabián Bustos ha logrado cambiar de mentalidad al equipo, que se jugarán una final contra Atlético Nacional para quedarse con la oportunidad de representar al fútbol colombiano en todo el continente:

“Desde la llegada del profe se ha cambiado un poco el chip, desde lo actitudinal se logra ver otro Millonarios y yo creo que este tipo de partidos tienen un plus adicional, no solo por ser un torneo internacional, sino por el rival que vamos a enfrentar. Lastimosamente, va a tener que quedar uno eliminado, esperemos que sea Nacional. Son dos equipos que seguramente podrían representar de buena manera a Colombia”.