América de Cali intentó quitarle a Leo Castro a Millonarios con ayuda de David González

Leo Castro ha sido uno de los futbolistas más importantes de Millonarios en los últimos años y sus goles fueron protagonistas en los tres títulos que consiguió el ‘Embajador’ bajo las órdenes de Alberto Gamero.

Sin embargo, el año pasado hubo mucha expectativa porque el contrato del delantero se vencía y pasó mucho tiempo para que anunciaran su renovación.

En ese tiempo, América de Cali hizo un esfuerzo por quedarse con el delantero, pero a la final, Castro terminó firmando la renovación con Millonarios.

El encargado de revelar esta información fue Iván Vélez, director deportivo de América de Cali, quien reveló que estaban buscando un delantero para reforzar el equipo y la principal opción era Leo Castro.

Según indicó Vélez, desde la institución ‘Escarlata’ intentaron llegar a un acuerdo con su agente, y, a su vez, que David González lo convenciera de seguir sus pasos para abandonar Millonarios y llegar al América.

No obstante, Leo Castro prefirió quedarse en Millonarios y en octubre del año pasado firmó un contrato con extensión a tres años más, descartando cualquier posibilidad de verlo con la camiseta del América:

“Habíamos tenido la oportunidad de hablar con Leo Castro, que estaba por renovar con Millonarios.Había cierta llegada por medio del entrenador (David González). Estuvimos hablando con su agente, de hecho el anterior director deportivo también lo había conversado, pero no se dio y finalmente finiquitó con Millonarios”.

Las declaraciones de Iván Vélez causaron más sorpresa cuando revelaron que América no se quedó de brazos cruzados y siguió buscando delanteros en el fútbol colombiano: Fueron por el fichaje de Luciano Pons, pero tampoco lo consiguieron y el argentino firmó renovación con Atlético Bucaramanga.

De igual manera, intentaron firmar a Steven ‘Titi’ Rodríguez, quien en su momento militaba en Junior de Barranquilla, pero que finalmente terminó llegando a su máximo rival, al Deportivo Cali.

Y para finalizar, América puso ‘sus ojos’ en José Neris, pero tampoco consiguieron llegar a un acuerdo con el jugador y su agente.