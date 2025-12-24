“No me gusta”, La queja de Tulio Gómez por norma de CONMEBOL de cara a la Copa Sudamericana

América de Cali tuvo un difícil 2025 y para demostrarlo solo hace falta recordar que han tenido cuatro técnicos a lo largo del año: Jorge ‘Polilla’ Da Silva, Diego Raimondi, David González y Álex Escobar.

En los torneos internacionales no tuvieron éxito y en el rentado local tampoco pudieron gritar campeones, pero gracias a la tabla de reclasificación alcanzaron su cupo para la Copa Sudamericana 2026.

El ‘Escarlata’ tendrá que medirse a Atlético Bucaramanga en la primera fase de ‘La otra mitad de la gloria’ a partido único en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Tulio Gómez, el máximo accionista del América, dejó claro que no le gusta el ingreso de hinchada visitante.

A Tulio Gómez no le gusta el ingreso de hinchas de Bucaramanga en el partido de la Copa Sudamericana:

El dirigente del cuadro ‘Escarlata’ concedió una entrevista con el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio, donde habló del reto que tendrá América en la Copa Sudamericana frente a Atlético Bucaramanga, donde no hay ningún margen de error.

Son solo 90 minutos y el equipo que gane continúa en la Copa Sudamericana, mientras que el equipo que pierda se tendrá que despedir de los torneos internacionales, por lo menos durante un año.

El partido entre América y Bucaramanga de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el 5 de marzo del próximo año en el Estadio Pascual Guerrero de Cali y contará con asistencia, no solo de los hinchas del ‘Escarata’, sino también de aficionados del ‘Leopardo’.

Pese a que Tulio Gómez no está de acuerdo con permitir el ingreso de aficionados del Bucaramanga, es consciente que la CONMEBOL lo exige, y lo asume, con la tranquilidad que no hay tanta rivalidad entre ambos equipos:

“A mí no me gusta que haya entrada visitante por problemas que se matan entre ellos, la última vez que permitimos entada visitante fue contra el Cali y eso fue una batalla campal. Pero la Conmebol en torneos internacionales exige un espacio para los visitantes, pero contra los de Bucaramanga no hay problema”.