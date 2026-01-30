“Mercenario”, Samuel Vargas se despachó contra jugador de América de Cali

Samuel Vargas, periodista de Win Sports, entre otros, cargó contra el atacante de América de Cali, Rodrigo Holgado, tras toda la novela que vivió el jugador con la sanción que le impuso la FIFA y que todavía no ha asegurado su reincorporación al equipo vallecaucano, tras un fallo del TAS que le levantó la sanción.

Recientemente, el atacante sus demás compañeros de la Selección de Malasia que habían sido sancionados por la FIFA, recibieron la noticia de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) falló a favor de ellos, dejando la posibilidad de que puedan volver a jugar de manera inmediata.

En el mes de septiembre se había conocido de la suspensión de 12 meses y una multa de 2 mil francos suizos cada uno, impuesta por la FIFA, por supuesta falsificación de documentos con los que lograron representar al seleccionado asiático.

Con esto, América de Cali podría volver a contar con Rodrigo Holgado que estaba con licencia no remunerada mientras se resolvía su situación, sin embargo, se habló de que el atacante y su empresario estaban buscando renegociar condiciones.

Al respecto, el periodista sentenció que es “Inaudita la novela que montaron respecto al regreso de Holgado al América. ¡Debería ser obligatorio e inmediato! El futbolista dejó tirado al club en plenos cuadrangulares para perseguir únicamente su beneficio económico ‘nacionalizándose’ malayo. ¡MALAYO! Mercenario”.

Por el momento, no hay pronunciamiento oficial de América al respecto, pero el periodista Samuel Vargas sí no se contuvo y hasta de mercenario trató a Rodrigo Holgado.