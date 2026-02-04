Rafael Santos Borré no se quiere quedar sin Mundial y anotó lindo gol en Brasil a pase de compatriota

Rafael Santos Borré inició el año ‘con todo’: Él sabe que se viene la Copa del Mundo y no se quiere quedar por fuera de la convocatoria de la Selección Colombia que presente Néstor Lorenzo.

Hoy, en la segunda fecha del Brasileirao, se despachó con un lindo gol en el primer tiempo del partido en que Inter de Portoalegre visitó a Flamengo.

Le puede interesar: Eduardo Luis ‘agachó la cabeza’ y pidió perdón por imitar a Falcao luego de insultos y amenazar

Al minuto 45+2 del primer tiempo, Internacional comandó un contragolpe a través del colombiano Johan Carbonero, quien encontró a Santos Borré en mejor posición y le envió un pase en profundidad.

Borré le ganó en velocidad a un defensor, quien se arrastró para cortar el tiro que el colombiano amagó. Sin embargo, el delantero hizo un enganche para perfilarse con su pierna izquierda, con la cual anotó un lindo gol.

A continuación, el gol de Rafael Santos Borré:

Le puede interesar: “Por dignidad y carácter”, Dimayor le pidió a Sencia cancelar su próximo concierto en El Campín

Como Falcao en sus mejores años:

La anotación de Santos Borré fue muy similar a varios goles que firmó Falcao en los mejores momentos de su carrera, enganchando con la pierna derecha y anotando con el pie izquierdo.