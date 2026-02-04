Deportes

Rafael Santos Borré no se quiere quedar sin Mundial y anotó lindo gol en Brasil a pase de compatriota

VIDEO l El delantero colombiano está ‘on fire’ y así lo demostró con su lindo gol tras asistencia de su compatriota, Johan Carbonero

Como Falcao en sus mejores años: Santos Borré metió lindo gol y no da tregua en su lucha por ir al Mundial
Rafael Santos Borré Foto tomada de la cuenta de Instagram: @scinternacional (26/01/2026)
Por Daniel Barbosa

Rafael Santos Borré inició el año ‘con todo’: Él sabe que se viene la Copa del Mundo y no se quiere quedar por fuera de la convocatoria de la Selección Colombia que presente Néstor Lorenzo.

Hoy, en la segunda fecha del Brasileirao, se despachó con un lindo gol en el primer tiempo del partido en que Inter de Portoalegre visitó a Flamengo.

Al minuto 45+2 del primer tiempo, Internacional comandó un contragolpe a través del colombiano Johan Carbonero, quien encontró a Santos Borré en mejor posición y le envió un pase en profundidad.

Borré le ganó en velocidad a un defensor, quien se arrastró para cortar el tiro que el colombiano amagó. Sin embargo, el delantero hizo un enganche para perfilarse con su pierna izquierda, con la cual anotó un lindo gol.

A continuación, el gol de Rafael Santos Borré:

Como Falcao en sus mejores años:

La anotación de Santos Borré fue muy similar a varios goles que firmó Falcao en los mejores momentos de su carrera, enganchando con la pierna derecha y anotando con el pie izquierdo.

Daniel Barbosa

Daniel Barbosa

