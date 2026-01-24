Periodista le hizo pasar incómodo momento a ‘Titi’ Rodríguez en Deportivo Cali

Una escena poco habitual se robó la atención en la más reciente rueda de prensa del Deportivo Cali, protagonizada por uno de sus refuerzos más importantes para la temporada 2026: Steven ‘Titi’ Rodríguez. Lo que debía ser una presentación formal ante los medios terminó convirtiéndose en un episodio viral, luego de que un periodista hiciera un insólito pedido de aplausos para el delantero en plena conferencia.

El hecho ocurrió en la antesala del partido frente al Independiente Medellín, compromiso clave para los ‘Azucareros’ en el arranque de la Liga BetPlay. Era, además, la primera vez que Rodríguez hablaba con la prensa caleña tras su llegada al club, luego de consagrarse campeón con Junior de Barranquilla en 2025.

“Un aplauso para el ‘Titi’”: el momento que sorprendió a todos

Cuando uno de los periodistas tomó la palabra para formular su pregunta, sorprendió al auditorio con una frase que descolocó tanto al jugador como a varios colegas: pidió un aplauso para Steven Rodríguez antes de intervenir. Sin mayor explicación, varios asistentes siguieron la iniciativa y comenzaron a aplaudir.

La reacción del delantero fue inmediata y quedó registrada en video: una sonrisa nerviosa, mezcla de agradecimiento, sorpresa e incomodidad. El propio ‘Titi’ pareció no entender el motivo del gesto, mirando a los lados mientras intentaba mantener la compostura.

El episodio no tardó en circular en redes sociales, donde los hinchas del Cali y seguidores del fútbol colombiano debatieron sobre lo ocurrido. Algunos lo tomaron como un gesto de bienvenida exagerado; otros, como una situación innecesaria que puso al jugador en una posición incómoda.