Millonarios aseguró a su delantero por varios años: renovó a Leonado Castro

Leonardo Castro, goleador de Millonarios, fue renovado por tres años más por el cuadro bogotano que se aseguró a su goleador hasta el año 2028 en la institución.

A través de los canales de comunicación oficial, el equipo capitalino dio a conocer del acuerdo al que llegaron con el jugador de cara al futuro, apostando por tener goles asegurados en las competencias a disputar.

Millonarios renovó a Leonardo Castro

“Millonarios FC informa que, el jugador Leonardo Castro renovó su vínculo con la institución por tres años más.

Leo’ Castro llegó a Millonarios en 2023 después de una destacada trayectoria en el Fútbol Colombiano, tras haberse consagrado en Deportivo Pereira como campeón y máximo goleador de la Liga en el segundo semestre del 2022.

Su llegada al ‘Embajador’ despertó gran expectativa, por su experiencia, el olfato goleador y el compromiso de un jugador hecho a pulso, como un símbolo de esfuerzo y superación. Desde entonces, ‘Leo’ se ha convertido en una de las figuras más queridas por la afición.

Con sus goles decisivos, su entrega en cada partido y su liderazgo dentro del grupo, ha sido pieza clave en la conquista de títulos recientes como: la Liga 2023-II ante Atlético Nacional y la Superliga contra Junior en 2024. Asimismo, el ‘GoLEOdor’ ya registra 52 goles”, informó el club.