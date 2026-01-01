Adiós al 2025 y también adiós a estos equipos del fútbol colombiano que desaparecieron

El año 2025, está a punto de llegar a su fin, y por supuesto ya no quedan más partidos para disfrutar antes que inicie 2026. Por eso hacemos un repaso de los equipos que desaparecieron del fútbol colombiano este año

Atlético Huila:

Atlético Huila, histórico equipo de fútbol colombiano, dejará de existir en 2026, y ahora su ficha. La tendrá un nuevo equipo en el Valle del Cauca, se llamará Internacional Yumbo.

La razón por la cual Atlético Huila no podrá jugar la próxima temporada es porque no tiene un estadio donde jugar. Recordemos que el Guillermo Plazas Alcid no tiene condiciones ni para albergar público, ni para que entren los futbolistas, pues según estudios consideran que en cualquier momento se podría caer.

De esta manera, los directivos se dieron cuenta que sin recibir ni un solo peso de entradas, y encima teniendo que mudarse para jugar sus partidos del local, no era un buen negocio, así que decidieron desaparecer al equipo, al menos por un tiempo.

Recordemos que Atlético Huila, como marca, ya tiene nuevo dueño, pero si desea leer la nota completa, puede hacerlo dando clic aquí en Publimetro Colombia.

La Equidad:

Otro equipo que desapareció el fútbol colombiano, es la equidad que tras la adquisición del grupo Porter. Ahora se llamará Internacional de Bogotá, y no solamente tendrá nuevo escudo, sino que tendrán nuevos colores y una historia desde cero por contar.

El equipo ‘Asegurador’ desaparecerá de la primera visión del fútbol colombiano, luego de haber conquistado un título de Copa Colombia y haber estado muy cerca de ser campeón del fútbol colombiano, pues recordemos que perdió en tres ocasiones la final (2007-II, 2010-I, 2011-I). Desafortunadamente, se quedó sin la Chance de bordar una estrella en su escudo.

Aun así, Internacional de Bogotá seguirá jugando en el Estadio Metropolitano de Techo, y los hinchas alentarán al club como una renovación de La Equidad.

Otros equipos que han desaparecido el fútbol colombiano:

Atlético Huila y La Equidad fueron los únicos que desaparecieron en 2025. Sin embargo, si nos vamos unos años atrás podemos encontrar equipos como Alianza Petrolera (que ahora es Alianza Valledupar). Otros como Uniautónoma, Expreso Rojo, Centauros o Cortuluá, entre otros.