“Hubiera pagado cinco veces más”, Atlético Huila tiene nuevo dueño y ya tiene planes para el futuro

La imposibilidad de utilizar el Estadio Guillermo Plazas Alcid desencadenó en la desaparición del equipo profesional de Atlético Huila para darle lugar al Internacional Yumbo.

Sin embargo, el cuadro ‘Opita’ tiene nuevo dueño: Se trata de Felipe Olave, quien sueña devolver al Atlético Huila a donde pertenece.

En Publimetro Colombia hablamos con Felipe Olave, quien nos dio detalles de la compra del equipo y los planes que tiene a futuro.

Atlético Huila tiene nuevo dueño, Felipe Olave:

“Yo llamé a Maruán (David Issa), que es el presidente y le dije que me quedaba con el nombre de Atlético Huila. Ellos tenían que vender rápido porque para el 15 de enero ya tienen que haber cambiado todo. De esta manera, yo compré el nombre, escudo, redes sociales, dominio, trofeos y toda la historia.

No porque yo tenga el nombre significa que tengo equipo. Equipo no tengo y tampoco tengo ficha para pensar que ya vamos a jugar contra otro equipo ni de la A ni de la B, pero es un paso más.

Yo lo que quiero es impedir que se vaya el Huila y que lo compre quién sabe quién. Ahora todo el mundo me abraza y empieza a presionar al Gobierno para que me dejen hacer el estadio. Yo ya tengo la tierra y ahora tengo el nombre del equipo, así que todo está encaminado".

¿Cuánto valió Atlético Huila?

“Ellos pidieron que fuera un tema confidencial, no sé por qué, pero te digo que yo hubiera pagado cinco veces lo que pagué. El punto es tener la marca es una cosa muy importante.

Mucha gente dice que eso puede costar 2 millones o 3 millones de dólares, pero yo lo compré por mucho menos, y aunque yo hubiera pagado cinco veces eso, también ellos me lo hubieran vendido en la mitad.

Yo tenía la firme intención de comprarlo y ellos tenían la firme intención de venderlo, así que la negociación tomó 15 minutos.

En mi edificio, Olave Tower, quiero hacer un pequeño museo de Atlético Huila, que la gente pueda llegar a comprar camisetas y ver la historia del equipo".

¿Qué va a pasar con Atlético Huila durante estos dos años?

“Vamos a seguir con las ligas menores, con los sub-20, sub-15, pero también con el semillero, las escuelas. Todo eso lo vamos a fortalecer

En Neiva va a haber fútbol profesional nuevamente cuando haya un estadio".

¿Cuánto vale una ficha del fútbol colombiano?

“Depende, pero empiezan por ahí en 10 millones. Ya he mirado la posibilidad con tres equipos diferentes de la segunda división que no te puedo contar por razones de confidencialidad.

Lo de Atlético Huila va a ser muy fácil porque cuando compre la ficha, ya vamos a tener la sede de entrenamiento que se la renté a Juan Carlos Patarroyo, primero para continuar con la Sub-15 y Sub-20, pero luego para el equipo profesional, Dios quiera, en dos años".

El impacto económico:

“El fútbol genera mucho dinero, la construcción del estadio genera empleos directos, después el mantenimiento, los parqueaderos, la venta de alimentos y demás aspectos implican un impacto económico importante para la región”.