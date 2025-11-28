“Mucha nostalgia”, Stalin Motta abrió su corazón sobre el fin de La Equidad y el nacimiento del Internacional de Bogotá

¿Cómo ha sido tu vida después del retiro?

“Ha sido una etapa de familia y de reconciliación con una vida que no es normal cuando uno está en en el mundo del fútbol porque no convives no puedes estar con tus hijos, con tu esposa, como lo hace la gente del común. Un fin de semana, poder ir al colegio a ver las notas de tus hijos, a a ver una presentación. Todo este tiempo me ha permitido tener esas vivencias y estoy muy tranquilo por por esa parte”.

¿Eres consciente de que eres el ídolo más grande de La Equidad?

“Es lindo haber dejado un legado en esta institución, con los partidos jugados, con los goles anotados y con la capitanía que tuve la oportunidad de portar.

Es gratificantes para mí, para para mi vida. Es un recuerdo plasmado en mi memoria y en la de muchas personas que pudieron ver ese proceso que tuvimos con el club”.

¿Cómo sales de La Equidad?

“Infortunadamente mi salida de club no fue como como la soñé o como la esperaba, pero son cosas que pasan y siempre lo tomamos con mucha madurez y con mucha tranquilidad.

Fue una salida compleja porque yo le transmití al cuerpo técnico que quería jugar un año más y ya iba a parar. Yo ya sabía cuál era mi lugar y le hice saber al profe que no tenía problema en ser suplente o no ser citado muchas veces, pero que cuando me necesitaran iba a estar ahí como lo estuve siempre, dispuesto y preparándome para cuando se me diera la oportunidad. Sin embargo, me hicieron saber que no iban a contar conmigo, entonces si quería seguir jugando, tendría que buscar club y así fue.

Les di la mano y me despedí, les dije que muchas gracias y salí”.

Tras esa salida, ¿te alejaste de La Equidad?

“No, siempre estuve muy pendiente del equipo porque dejé toda una vida ahí, fueron casi 18 años. Faltaron dos o tres meses para cumplir los 18 años perteneciendo al club.

Pero dejé muchos amigos, muchas personas con las que hice familia, así que estuve pendiente del equipo en todo momento, extrañándolos obviamente pero hasta ahí

Incluso tuve acercamientos con el presidente para volver como director técnico de de las divisiones menores, pero mi camino estaba por otro lugar”.

¿Qué sientes al saber que La Equidad dejará de existir para darle paso a Internacional de Bogotá?

“Mucha nostalgia que de un momento a otro se apague la luz y desaparezca todo, porque fueron muchos años de esfuerzo y dedicación con una institución que siempre fue muy seria. Fue uno de los equipos más organizados del país en todos los aspectos y que desaparezca así su historia es complejo.

Yo hice un video con mi esposa recordando tantas cosas maravillosas que vivimos ahí y que van a cambiar. En unos años la gente ni va a saber qué era La Equidad, pero bueno, todo tiene su final y nada ha durado para siempre.

La Equidad tuvo una linda historia y quedará en los corazones de los que estuvimos allí”.

¿Los hinchas de La Equidad deberían apoyar a Internacional de Bogotá?

“Mucha gente ya está identificada con el lugar, con el club que nació ahí. De hecho, he tenido la oportunidad de conversar con varios hinchas y me han transmitido que van a seguir apoyando porque en sus mentes y en su corazón está La Equidad, así esté con otro nombre y otros colores.

Ojalá toda la gente que apoyaba La Equidad apoye este nuevo proyecto porque va a ser algo muy bueno para el fútbol colombiano. Estoy seguro que que este club va a dar de qué hablar más adelante”.

¿Cuál fue el momento más especial que viviste en La Equidad?

“Decir solo uno en tanto tiempo es difícil, pero el título que conseguimos, el único título que tiene en primera división fue algo maravilloso (Copa Colombia 2008). Una final muy disputada, y, además, poder jugar nuestro primer torneo internacional, después del título.

Yo que tuve la oportunidad de marcar el gol en el partido como locales en el Estadio de Techo. Son recuerdos muy lindos y haber tenido la fortuna de levantar esa copa, la única que levantó Equidad, fue muy especial para mí”.

¿Cómo viviste los subtítulos de La Equidad en el fútbol colombiano?

“El ascenso fue muy especial porque no se pensaba ascender tan rápido, es decir, había un proyecto más a largo plazo y se hizo a corto plazo.

En ese mismo año que ascendemos jugamos nuestra primera final y estábamos muy confiados de que podríamos hacerle pelea a Nacional, pero bueno, en El Campín no tuvimos tuvimos suerte, fue un partido extraño y ya en la vuelta era muy difícil.

En los otros dos subtítulos yo estaba en Atlético Nacional, pero en 2010 le hice fuerza a La Equidad cuando perdieron con Junior. Se estuvo cerca en muchas ocasiones, más adelante en unas semifinales contra contra Millonarios estuvimos a un pasito de llegar a otra final, pero, a la final, no era para nosotros.

Aun así, eso deja ver que era un club serio, competitivo, que no estuvo en primera división de paseo, sino fue de poner condiciones también y generó un respeto a nivel nacional porque todos los clubes nos hacían saber que era muy difícil enfrentar a un club como el nuestro”.

¿Qué representa Alexis García para Stalin Motta?

“El profe es una persona muy especial para mí porque me enseñó, me guió con su sabiduría y me ayudó a forjar el camino que se hizo en este club.

Me dio a entender que todo estaba en mis manos, que yo tenía condiciones para triunfar. Me ayudó, me llevó de su mano y se hizo una una linda carrera.

Al final él tomó la decisión de no contar conmigo en ese último año, pero somos amigos, podemos vernos a los ojos, abrazarnos y darnos palabras de cariño porque siempre siempre viviré agradecido por todo lo que me dio y todo lo que pudimos conseguir juntos en este club”.

Si te llaman de Internacional de Bogotá, ¿volverías?

“Yo estoy estoy radicado en Miami trabajando con un club de de fútbol en la parte de la metodología de entrenamiento. Voy pasando por todas las categorías, ayudando a los técnicos y brindándoles información.

Yo tuve la oportunidad de estudiar en Colombia mis licencias de entrenador de de de juveniles y profesional. Y bueno, y más que eso el del estudio es la experiencia de tantos años dentro de un terreno de juego. Eh, y bueno, contento de poder entregar eh todas esa experiencia que que uno ya tiene eh a chicos que que están con ese sueño de de poder convertirse en jugadores profesionales.

Si me llegan a llamar lo pensaría bastante porque, aunque ya no se llame La Equidad, es el lugar donde estuve siempre, la sede y todo. No sería nada diferente a lo que vivía ahí, entonces estaría dispuesto a regresar si fuera algo que valiera la pena”.