Momentos de angustia se vivieron en la Copa de África: Portero se desmayó en pleno partido

Durante la fecha 2 de la Copa Africana de Naciones se vivieron instantes de angustia cuando el guardameta de la Selección Sudán, Monged Elneel, se desplomó en pleno partido contra Guinea Ecuatorial sobre el minuto 28 del primer tiempo.

El portero estaba en su área, cuando, repentinamente, se desplomó. Por supuesto, tanto sus compañeros como sus rivales pidieron asistencia inmediata para el futbolista de quien no se sabía los motivos de su desmayo.

Los médicos atendieron con prontitud a Elneel y determinaron que el futbolista sufrió un bajón en la presión arterial o en el azúcar, pero parece que no hubo gravedad en el asunto.

De esta manera, el guardameta continuó el partido y pudo jugar los 90 minutos sin ningún inconveniente ni susto alguno.

“PORTERO SE DESMAYÓ En Sudán vs Guinea de la Copa Africana el portero Monged se desmayó, le ocurrió por una baja de presión arterial. El árbitro Congoles Messie permitió su rápida atención y al final se recuperó sin señales de problemas graves pero sí les dio a todos un gran susto”, escribió José Borda, analista arbitral colombiano.