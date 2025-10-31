Una luz de esperanza para Huila: Llegará un nuevo estadio a la ciudad

Los hinchas del Atlético Huila no solamente han tenido que sufrir cuatro descensos de su equipo –el último fue en 2023–, sino, además, no poder asistir al Estadio Guillermo Plazas Alcid por la falta condiciones de seguridad, razón por la que disputaron gran parte del Torneo BetPlay 2025-2 a puerta cerrada.

Sin embargo, luego de un estudio que llevó a cabo la Universidad Nacional, se determinó que, ante el alto riesgo de colapso de las tribunas sobre los camerinos de los equipos y del de árbitros, el Estadio Guillermo Plazas Alcid está oficialmente inhabilitado para albergar partidos oficiales del fútbol profesional colombiano (FPC).

El mencionado estudio también recomendó una intervención estructural profunda o, en su defecto, la demolición total de las tribunas debido a la gravedad de las deficiencias detectadas y el riesgo que estas representan para la seguridad de los asistentes, jugadores y demás actores del espectáculo deportivo.

“Algo que empezó mal, terminó mal. Yo llevaba seis meses como alcalde. Pasó lo que tenía que pasar, un contratista que no cumplía con los requisitos desarrollaba una obra mal contratada. Sancionamos al contratista, paramos la obra para que no siguiera y no tener una tragedia mayor”, dijo Rodrigo Lara, alcalde de Neiva, cuando cuatro obreros fallecieron y 12 más resultaron heridos durante una fallida remodelación del estadio.

Incluso desde antes de que se revelara que Atlético Huila tendría que disputar los cuadrangulares del Torneo BetPlay 2025-2 en otra ciudad, ya habían surgido rumores que señalaban la inminente mudanza del equipo, pero en medio del caos, surgió una luz de esperanza para los hinchas del Atlético Huila: la propuesta de Felipe Olave, un empresario, filántropo, y sobre todo, opita de pura cepa, de construir un estadio.

Por tal razón, PUBLIMETRO llegó hasta Neiva, específicamente a una isla del río Magdalena, lugar donde se ubicaría este estadio, para hablar con Olave, quien sueña con traer de vuelta al Atlético Huila en dos años, tiempo que tomará la construcción: “La decisión del Atlético Huila no es nuestra, es de los dueños del equipo, pero yo espero que ellos regresen cuando tengamos un estadio, en dos años, exactamente, 24 meses después de obtener permisos”.

¿En qué consiste la propuesta?

“Tengo 150 hectáreas aquí: 50 destinadas a una reserva forestal, donde no vamos a tocar nada; 50 destinadas a parques y 50 para el estadio y desarrollos inmobiliarios. Ya llamé a ambientalistas, ecólogos, geólogos y contraté una empresa para hacer estudios acerca de la isla y todo salió positivo.

Es importante señalar que estamos trabajando con mucha conciencia para recuperar ecosistemas que habían dañado antes aquí, para rescatar ecosistemas, proteger los que ya están y para tener reservas naturales para siempre. El progreso y el desarrollo no necesariamente tienen que competir o enfrentarse pues al medioambiente”.

¿Por qué construir el estadio en una isla?

“Porque aquí no molestamos a nadie: los estadios tienen que ser multipropósito. Si no podemos hacer conciertos, no son financieramente viables. Aquí tendremos la oportunidad de hacer ferias equinas, conciertos, eventos culturales, y, por supuesto, abrigar a un equipo de fútbol que sea digno de la ciudad”.

¿Qué prioridad tendrán los eventos que se realicen en el estadio?

“Si hay un equipo de fútbol que esté usando el estadio periódicamente, tendrá la absoluta prioridad, pero los equipos de fútbol juegan los domingos o los miércoles, normalmente. Entonce,s podremos hacer conciertos los jueves, viernes y sábado. podremos hacer ferias equinas y un montón de eventos adicionales que dinamizan en términos económicos a la región”.

¿Qué impacto económico tendrá la llegada del nuevo estadio en Neiva?

“Solo la construcción del estadio oscila entre 55.000 y 65.000 millones de pesos, lo cual, en parte, va a ser financiada por la venta del nombre, además de publicidad exterior e interior, áreas para alimentos y bebidas, palcos y áreas de parqueaderos. Construir el estadio, va a significar muchos obreros y después muchas personas trabajando en su mantenimiento.

Por otra parte, a los conciertos de San Pedro asisten 40.000 personas, de las cuales, 25.000 llegan de afuera. Esas personas traen dinero a la ciudad: usan taxis, hoteles, restaurantes. Entonces, dinamizamos la economía regional”.

¿Qué nombre han pensado ponerle al estadio?

“Ppropongo, para no afectar este nombre que ha sido muy bien merecido y muy bien ganado por alguien de la región, que se llame Plazas Alcid. Eso sí, también tenemos que recibir ingresos por el nombre del estadio, así que lo estamos reservando para una marca importante”.

¿Qué debería pasar con el actual Estadio Guillermo Plazas Alcid?

“Remodelarlo no va a ser financieramente viable. Es invertir $56.000.000 en créditos, la mitad del departamento y la mitad de la ciudad, en crédito que no tenemos, es decir, buscar la plata prestada, pagar posiblemente el 11% anual por un crédito que va a minar las finanzas de la ciudad y del departamento, cuando además tenemos tantas necesidades sentidas. Esto no tiene sentido. Entonces, yo digo: ‘Yo me hago cargo, yo haré el estadio, solamente pido que me permitan construirlo.

Con mucho respeto de las autoridades, deberían dejar ese estadio como un parque de deportivo, pero si lo hacen estadio, perfecto, una idea no pelea con la otra”.

¿De qué capacidad será el estadio?

“Vamos a hacer una primera etapa de 15.000 personas, pero que pueda ampliarse a 30.000. Con eso, aseguraremos un estadio para los próximos 30 años”.

¿Cómo podrían llegar los hinchas del Huila al estadio, si está en una isla?

“Dentro de los planes está que no solamente vengan a ver al equipo, sino a visitar la isla, que es hermosa. A disfrutar de los parques o asistir a conciertos. Para esto construiremos un puente de cuatro vías vehiculares y también peatonales.

¿Qué mensaje darle a los opitas ante la construcción de un nuevo estadio?

“Las cosas salen bien cuando todos nos unimos en un propósito. Creo que un estadio nos da dignidad, sentido de pertenencia y orgullo. Mientras tenemos ese estadio allá, nos da depresión, nos muestra nuestra incapacidad, negligencia y corrupción.

En cambio, hacer un nuevo estadio es maravilloso para todos, para levantar el ánimo de la ciudad, porque yo siento que esta es una ciudad. Te aseguro que un estadio va a rescatar esa fuerza que tenemos los opitas para construir un mejor mañana para nuestros hijos y para nuestros nietos”.