Muriel está en Barranquilla para alentar al Junior en la final e ilusionar hinchas: “Ojalá sea pronto”

Luis Fernando Muriel, hincha del Junior, se hizo presente en el Estadio Metropolitano de Barranquilla para alentar al ‘Tiburón’ en la final contra Deportes Tolima.

El futbolista con pasado en Selección Colombia habló con El Heraldo’ y dijo que le gustaría llegar al Junior, pero no es una operación sencilla.

A Luis Fernando Muriel lo abordaron en su llegada al Metropolitano de Barranquilla y de inmediato le preguntaron por sus sensaciones de lo que será la final contra Deportes Tolima:

“Partido complicado porque el Tolima viene con un presente bastante bueno, bastante importante, pero Junior ha demostrado en estos cuadrangulares que tiene con qué competir, que tiene con qué ganar y esperemos apuntarle a eso para sacar una ventaja y después ir a ratificar el título”.

Sin embargo, la pregunta obligatoria a Muriel es por la posibilidad de verlo defendiendo los colores del Junior de Barranquilla. El experimentado futbolista recordó que tiene contrato vigente con Orlando City de la MLS, hecho que complica cualquier tipo de negociación, pues, si fuera por él o por su familia, ya estaría en el ‘Tiburón’:

“Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver. No depende solamente del deseo y la voluntad mía, a la vez son muchas cosas las que se tienen que complementar para que se dé, digamos, un paso así. Ojalá que sea pronto. Vamos a ver. Todavía tengo 1 año de contrato, entonces, como te digo, a veces no es la voluntad de uno solamente. Por ese lado mi esposa, mis hijas, serían las más contentas de que yo viniera acá a Barranquilla, entonces se trata de muchas cosas, el tema contractual, el tema económico, puede ser también, es un factor bastante importante. Son muchas cosas que se tienen que complementar. Al elegir Barranquilla seguramente que sería también hacer ya ese esfuerzo, sacrificio por llamarlo. Todavía tengo el año de contrato y es difícil, es difícil decirlo".