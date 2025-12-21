“Sin humo y pólvora no hay fiesta”, Carlos Antonio salió a cobrar al FPC por lo que pasó en Brasil

Carlos Antonio Vélez no ha cedido en su crítica hacia los hinchas en el fútbol colombiano que utilizan la pólvora en los estadios porque retrasan el correcto desarrollo de los compromisos.

Entonces, Vélez aprovechó el partido de la final de la Copa de Brasil para dejar claro que sí se puede hacer un recibimiento memorable para los equipos sin necesidad de utilizar pólvora.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez sobre la pólvora en el fútbol colombiano?

En la final de la Liga BetPlay 2025-2, los hinchas del Junior lanzaron tanta pólvora en el Estadio Metropolitano de Barranquilla que obligaron al árbitro a retrasar el inicio del partido varios minutos.

No solamente fue al inicio, sino que tras la anotación de José Enamorado, nuevamente los aficionados lanzaron pólvora y el partido, una vez más, se tuvo que detener.

Al respecto, Carlos Antonio Vélez expresó su inconformidad e indignación por el comportamiento de la hinchada, asegurando que eso no sucedería en una liga seria:

“Solo aquí se permite que dos equipos que juegan una final tengan que esperar 10 minutos en la cancha, parados, mientras se dispersa el humo y luego parar el partido, después de 7 minutos, por lo mismo. Perdón, pero eso no pasa en ninguna liga seria y menos a vista y paciencia de quienes no deben permitirlo”.

Carlos Antonio Vélez salió a cobrar:

En la final de la Copa de Brasil, en el mítico Estadio Maracaná, los hinchas de Vasco Da Gama y los de Corinthians, recibieron a los jugadores con banderas, bombos y cánticos, pero nada de pólvora.

Entonces Vélez se acordó de lo que sucede en el fútbol colombiano y dejó claro que sí se puede hacer un lindo recibimiento sin la necesidad del uso de pólvora:

“Impresionante la cantidad de humo y pólvora en la final de Copa en Maracaná de Vasco Da Gama vs Corinthians !!!! Sin humo y pólvora no hay fiesta ni final q se respete!”.