“Tengo que volver”, Captaron a Arturo Vidal en la Feria de Cali y confesó que está aprendiendo a bailar

A principios de 2024, hubo fuertes rumores que vincularon a Arturo Vidal con el América de Cali, y aunque el cuadro ‘Escarlata’ hizo todos los esfuerzos para contratarlo, el futbolista chileno prefirió jugar con Colo Colo de su país.

Casi dos años después, Arturo Vidal visitó Cali, pero no por temas relacionados con el fútbol, sino para disfrutar de la Feria de Cali junto a su pareja, Sonia Isaza.

Le puede interesar: Atlético Nacional estaría muy cerca de confirmar la llegada de un futbolista de 37 años proveniente de River Plate

Vieron a Arturo Vidal en la Feria de Cali:

Resulta que Arturo Vidal fue uno de los invitados especiales de la inauguración de la Feria de Cali 2025 en el Salsódromo, que estuvo marcada por la lluvia, hecho que no fue impedimento para que miles de personas asistieran en pleno 25 de diciembre.

El futbolista chileno se dejó contagiar por la música y la emoción de la Feria de Cali, al punto que se le vio bailando desde una carroza del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), donde saludaron a las personas que no ocultaron su emoción por ver compartir con un futbolista histórico que militó en grandes equipos de Europa como Barcelona, Bayern Múnich o Juventus, sin contar que ganó dos títulos de Copa América con la Selección Chile.

Vidal también concedió unas palabras a W Radio, donde confesó que le sorprendió lo que se vive en la Feria de Cali y demostró la emoción que sentía:

“Ha sido una experiencia maravillosa; me sorprendió increíblemente. Nunca había estado. Mi mujer me había invitado, pero hasta ahora se me dio la oportunidad y, la verdad, es maravilloso. A pesar de la lluvia, la gente está disfrutando; la verdad, es maravilloso”.

De igual manera, Arturo Vidal dejó claro que regresará a Cali para disfrutar de una feria nuevamente porque, al parecer, no tendrá mucho tiempo durante la edición de este año:

“Espero poder disfrutar de la feria. Tengo que volver antes, pero lo que más pueda la voy a disfrutar”.

Finalmente, Arturo Vidal fue sincero al señalar que no es muy bueno para bailar salsa, pero está haciendo el esfuerzo con la ayuda de su pareja para mejorar: “Estamos aprendiendo”.