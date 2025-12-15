Alfredo Morelos vio un reloj de Nacional “pagando” y no dudó en llevárselo para su casa

Alfredo Morelos se ha convertido en uno de los pilares de la plantilla de Atlético Nacional, siendo el máximo goleador, el jugador que más goles genera y siendo una de las claves de los últimos títulos que ha obtenido la institución, además de meterse directamente en el corazón de los hinchas, siendo uno de los futbolistas que más cariño se ha ganado entre todos los que conforman en club en la actualidad y teniendo en cuenta la regular temporada de este 2025.

Aparte de su aporte dentro de los terrenos de juego, una de las cosas que más lo han hecho sobresalir ha sido su particular personalidad, que día a día se roba el show en cada rueda de prensa o acercamiento con la opinión pública, donde suele sobresalir bastante con momentos curiosos o graciosos, como el que se dio en la rueda de prensa posterior al juego de ida en al final de la Copa BetPlay ante Deportivo Independiente Medellín.

Allí, parte de la utilería que suele acompañar los espacios para la prensa era un reloj de la tienda de Atlético Nacional, mismo que, al momento de terminar la ronda de preguntas, Morelos decidió coger y llevárselo para su casa, ante la mirada incrédula de Diego Arias, quien no contuvo la sorpresa al ver la decisión del atacante de llevarse este implemento para él, mismo que debió gustarle bastante para haber tomado esa curiosa decisión.

Nacional anunció su nueva camiseta para el 2026 minutos después de empatar con el Medellín en la final de Copa

Uno de los equipos que siempre suele sorprender bastante seguido a su hinchada es Atlético Nacional, que, a pesar de tener un año bastante regular, se encuentra disputando al final de Copa BetPlay donde hace apenas unos minutos selló el empate a cero goles en el juego de ida contra el Deportivo Independiente Medellín, siendo bastante superior, pero dejando todo a la expectativa en uno de los clásicos paisas más calientes de los últimos tiempos.

Justo unos minutos después y sin previo aviso, el club decidió lanzar oficialmente su camiseta para la temporada 2026 para tratar de contentar a sus hinchas, quienes terminaron bastante molestos con la paridad en condición de local. Esta busca dar lugar al icónico minuto 90+4 del club, siendo uno de los recuerdos más gratos del 2016, donde consiguieron la Copa Libertadores de América, dejando fuera a Rosario Central en este minuto del partido.

Con los colores típicos del club, bastones de tamaño tradicional y cuello blanco, promete ser un éxito en ventas entre los fanáticos del elenco paisa, quienes ya estarían pensando en madrugar para poder adquirirla y estrenarla en el juego de vuelta de la Copa, donde, probablemente, sean los jugadores los que le den el primer uso profesional a esta nueva indumentaria antes de que llegue el año nuevo.