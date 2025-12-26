“Ya es harina de otro costal”, Carlos Antonio Vélez dio por hecho la llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors

Una de las operaciones más importantes del Fútbol Profesional Colombiano en el año está a punto de ser anunciada con la transferencia de Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional, a Boca Júniors de Argentina, donde la cifra que se paga rondaría los 5 millones de dólares, que termina por confirmar el crecimiento económico que ha tenido el FPC en los últimos años, donde ya se valora mucho más a las estrellas nacientes antes de que partan al exterior.

Eso sí, esta no es la primera vez que Marino tiene la oportunidad de probarse en otra liga, teniendo en cuenta que ya lo hizo en la brasileña, mexicana y estadounidense, sin lograr consolidarse, pero con mucha menos madurez que la que tiene hoy en día. Su exequipo, el Columbus Crew, conservó el 50% de su pase, por lo que, la mitad del dinero mencionado iría para ellos y el ‘Xeneize’ se quedaría con el total de los derechos deportivos del atacante.

A pesar de que en la semana este ha sido el movimiento más hablado, se espera que tanto el club argentino, como el jugador lo hagan oficial en sus redes sociales, aunque se especula que se estarían tratando detalles para la presentación y su acomodo en Buenos Aires, todo con tal de que pueda estar a disposición del cuerpo técnico en el menor tiempo posible en la preparación para asumir el 2026.

Carlos Antonio Vélez ya da por hecho este movimiento y habla de la Selección Colombia

En medio de toda la vocería que rodea la negociación, el periodista Carlos Antonio Vélez tomó la palabra en sus redes y afirmó lo siguiente: "Marino ya es harina de otro costal…. Se fue sin ser el mismo de la temporada en la q llegó. Conociendo el maní ahora sí será, seguro, jugador de @FCFSeleccionCol. A los de afuera se les da el espacio q se les niega a los q juegan aquí (aunque tendría q depender de cómo esté a mayo, que sería lo justo) @DiarioOle“.

Sin duda, parte de la transferencia de Marino se da porque gracias a su rendimiento, tiene la opción de probar suerte en uno de los elencos más grandes del continente y así ser mucho más tenido en cuenta por el cuerpo técnico de la Selección Colombia, meses antes de la Copa del Mundo, donde el extremo espera llegar en buen momento para ganarse un cupo en la lista de convocados.