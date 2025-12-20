Falcao podría volver a las canchas, pero no con Millonarios: Equipo argentino lo pretende

Radamel Falcao García está sin equipo desde junio de este año, cuando finalizó contrato con Millonarios luego de quedar eliminado en los cuadrangulares a manos de Independiente Santa Fe.

Aquel partido, Millonarios perdió 1-2 y se quedó sin la posibilidad de jugar la final del fútbol colombiano, pero entonces Radamel Falcao anotó un gol de antología de tiro libre, al último minuto, que sirvió como despedida para los hinchas del ‘Embajador’.

Sin embargo, cuando todos pensaban que la carrera de Falcao estaba a punto de llegar a la a su final, el histórico delantero colombiano, confesó que él no está pensando todavía en el retiro y considera que su carrera todavía tiene un capítulo más por cumplir.

Tan pronto Falcao dio estas palabras, los hinchas de Millonarios se ilusionaron con su regreso, pero no hay nada claro. Lo único cierto es que desde Argentina estarían buscando contratarlo.

El periodista argentino, Fer Pujol, aseguró que Gimnasia y Esgrima La Plata es el club que está interesado en Radamel Falcao García y le gustaría contratarlo por los próximos seis meses.

El nombre de Falcao está en la lista de posibilidades, aunque el periodista dejó claro que el ‘Tigre’ no es la única opción, pues el equipo estaría buscando otros delanteros que se ajusten al presupuesto y los objetivos.

Mientras se resuelve su futuro, Falcao ha estado muy activo en redes sociales y ha mostrado sus sesiones de entrenamiento donde deja claro que sus condiciones físicas no van a ser un problema, pues está en óptimas condiciones.

De hecho, el ‘Tigre’ viajó hasta España para entrenarse en la sede del Rayo Vallecano, equipo donde militó desde 2021 hasta 2024, tiempo en que pudo jugar 80 partidos y anotar 12 goles.

¿Millonarios no buscará a Falcao?

Con la llegada de Ariel Michaloutsos a la dirección deportiva de Millonarios, el equipo ‘Embajador’ ha estado muy activo en buscar los fichajes ideales para que Hernán Torres construya su proyecto deportivo para el próximo año, y, evitar que se repita la presentación que dejaron en 2025, especialmente en el segundo semestre.

Algunos de los nombres que ya llegaron son: Mateo García (del Once Caldas), Carlos Darwin Quintero (del Deportivo Pereira), Julián Angulo (de Llaneros) o Sebastián Valencia (de Fortaleza).

De igual manera, se han despedido varios jugadores como Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda, Ramiro Brochero, Juan José Ramírez o Cristian Cañozales, pero hasta ahora, ningún delantero se irá del club.

Por tal razón, no parece muy probable que Millonarios vuelva a buscar a Falcao, especialmente porque el sueldo del ‘Tigre’ es elevado y por ahora parece que la prioridad del equipo bogotano será sumar la mayor cantidad de jugadores posibles, en lugar de hacer una contratación rimbombante, pues en diferentes ocasiones han señalado la necesidad de reforzar todas las posiciones.

De esta manera, será necesario esperar para saber si la historia de Falcao y Millonarios pueden continuar o si definitivamente terminó en junio de este año.