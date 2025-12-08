“Lo mejor de ese equipito”, Polémico elogio de reconocido jugador del FPC a Mateo García por llegar a Millonarios

Mateo García se convirtió en el segundo fichaje oficial de Millonarios (después de Carlos Darwin Quintero) para el proyecto deportivo de 2026, donde buscará hacer una mejor presentación de la que dejaron este año.

El futbolista, quien recién llegó de Once Caldas, ya se puso la camiseta del club ‘Embajador’ y los comentarios no se hicieron esperar: uno de ellos llegó por cuenta de un excompañero de equipo, Jerson Malagón, quien escribió que Mateo García ahora será “lo mejor de ese equipito”.

Le puede interesar: Ni Iván Arboleda, ni Diego Novoa, ni Guillermo de Amores: Millonarios ya ‘puso sus ojos’ en arquero del FPC

Luego de muchos rumores que había despertado la posible salida de Mateo García de Once Caldas a Millonarios para comenzar un recambio importante en la mitad de la cancha, finalmente este domingo 7 de diciembre, el cuadro capitalino anunció su llegada, fichaje que ilusionó a muchos hinchas del equipo, quienes han destacado el trabajo de García en el medio campo del Once Caldas de Hernán Darío, ‘El Arriero’ Herrera, siendo muy importante en la llegada del equipo, a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

No obstante, los comentarios de los hinchas no fueron los únicos que llegaron, pues también llegó un mensaje de un futbolista con quien Mateo García coincidió en Once Caldas: Se trata de Jerson Malagón, el defensor central que vistió los colores de Independiente Santa Fe en 2022.

Tal parece que la influencia de Santa Fe en Malagón fue muy grande para realizar un comentario muy polémico. El futbolista de 32 años no dudó un segundo en escribirle a Mateo García un mensaje que, por un lado, puede ser un elogio al jugador, pero, por el otro, una ofensa a Millonarios:

“Lo mejor de ese equipito”; escribió Jerson Malagón y a continuación le presentamos el mensaje:

Jerson Malagón, uno de los defensores del Arriero Herrera saldría de Once Caldas:

Recientemente, Once Caldas anunció la renovación de cuatro jugadores a quienes se les terminaba contrato en diciembre de este año: Juan Felipe Castaño, Jeider Riquett, Joan Felipe Parra y Dayro Moreno.

Jerson Malagón también finaliza vínculo este mes, pero hasta ahora no hay nada oficial sobre su continuidad, a pesar de que defendió al Arriero Herrera cuando los hinchas exigían su salida tras no clasificar a cuadrangulares en la Liga BetPlay 2025-2 y por la insólita eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana a manos de Independiente del Valle que muchos aún recuerdan con dolor:

“Por qué quieren que el profe se vaya cuando hay todavía dos torneos por disputar, no estamos eliminados, o ¿dónde dice que estamos eliminados? Tenemos dos torneos, hay que ir a pelearlos, yo no entiendo por qué el profe se vaya. Hoy no mostramos fútbol, lastimosamente el fútbol es de resultados. Contra Nacional nos llegaron dos veces que fue el gol y el palo, nada más”, fueron entonces las palabras de Jerson Malagón durante una rueda de prensa.

Si desea leer la nota completa, haga clic aquí