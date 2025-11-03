“Hello Kitty”: Iván Mejía se mofó de Abelardo de La Espriella tras comparación con Falcao

Abelardo de La Espriella es un candidato presidencial que ha tomado fuerza de cara a las elecciones del próximo año con su campaña "El tigre de la Patria".

Y aunque algunos lo apoyan, otros consideran que el único tigre que hay en Colombia es Radamel Falcao García. Iván Mejía es uno de ellos.

A través de redes sociales, el usuario ‘Ave Fenix’ fue la encargada de hacer la comparación entre Abelardo de La Espriella y Radamel Falcao para asegurar que el único tigre de Colombia es el futbolista, mientras ponía una foto del político con ropa de Hello Kitty, asegurando que es el Tigre de Temu.

Iván Mejía ya ha demostrado su desprecio por la campaña de Abelardo “Los dos especímenes más repugnantes de la putrefacta derecha”, dijo tras una fotografía de de La Espriella junto a María Fernanda Cabal.

Y ahora no desperdició la oportunidad de ‘mofarse’ en el candidato a la presidencia de Colombia para dejar claro que está “La gente” (en el buen sentido de la palabra con Falcao), y “La gente” (de manera despectiva con Abelardo).

Además, Iván Mejía aprovechó la graciosa fotografía para burlarse: “Hello Kitty”.