Desde Ucrania buscarían a futbolista de Millonarios: Esta misma semana iniciarían las negociaciones

La llegada de Ariel Michaloutsos a la dirección deportiva es una clara señal de que Millonarios no quiere repetir lo que pasó en 2025, razón por la cual, desde ya están trabajando en los jugadores que saldrán del equipo y también los fichajes que llegarán a reforzar la plantilla.

Ya se fueron jugadores como Iván Arboleda, Juan Pablo Vargas, Ramiro Brochero, Juan José Ramírez o Cristian Cañozales, y ahora parece que otro jugador se marchará del equipo.

Otro futbolista se iría de Millonarios:

Según informó Julián Capera, periodista de ESPN, Nicolás Arévale despertó el interés desde el fútbol ucraniano, e incluso, el equipo estaría dispuesto a negociar con Millonarios el fichaje esta misma semana.

El periodista no dio detalles del nombre del equipo que buscará el fichaje del mediocampista de 22 años, pero sí dio a entender que ‘ven con buenos ojos’ su incorporación, que representaría la primera oportunidad de Arévalo fuera de Millonarios.

Se desconoce el valor que pediría el club ‘Embajador’ por dejar ir a Nicolás Arévalo, pero tras la llegada de Mateo García, no parece descabellado que Arévalo encuentre otro equipo:

“Exclusiva: Millonarios recibió oferta formal de un equipo ucraniano por el mediocampista Nicolás Arévalo y esta semana negocia su transferencia”.