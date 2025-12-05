“Quiero jugar, vamos a ver en enero”, Radamel Falcao García sorprendió con declaración sobre su futuro en el fútbol profesional

Radamel Falcao García ha sido uno de los jugadores más mediáticos en los últimos años dentro del Fútbol Profesional Colombiano con su paso por Millonarios, elenco en el que estuvo cerca de jugar dos finales de liga, pero que terminó quedando a puertas de la instancia definitiva, saliendo del club por la puerta de atrás y dejando una imagen sorprendente con unas declaraciones subidas de tono en una rueda de prensa posterior a su último juego con el ‘Embajador’.

Tras salir libre, el ‘Tigre’ nunca anunció su retiro ni fue contratado por otro elenco, cosa que dejó en vilo lo que sería su futuro y que para muchos abrió la posibilidad de que otro club negociara con él, cualquiera que fuera, para poder darle un último baile, quizá antes de que se consume su despedida del profesionalismo y que se dedique por completo a su vida personal y demás negocios.

Eso sí, Falcao no se ha desligado del fútbol y fue visto por las calles de Las Vegas, donde se va a llevar a cabo el sorteo de la Copa del Mundo el próximo viernes 5 de diciembre y donde el delantero colombiano hará parte del público, por lo que fue abordado por la prensa y consultado por varios aspectos, siendo el más interesante de ellos su futuro dentro del fútbol profesional, a lo cual respondió lo siguiente:

“Bueno, vamos a ver, yo estoy queriendo jugar y vamos a ver en enero”, fueron las palabras de ‘El Tigre’ en medio de una pequeña entrevista donde abrió la puerta para que los equipos negocien con él la posibilidad de vestir su camiseta y darse un último baile dentro del profesionalismo.