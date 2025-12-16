Hinchas de Santa Fe, indignados con el abono: No solo por el dinero, tiene que ver con la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe dio a conocer los precios de los abonos para los hinchas que pretendan comprar entradas para todos los partidos del próximo semestre.

Sin embargo, hubo gran indignación en la hinchada, no solamente por los precios, sino por los beneficios que tendrán, especialmente porque no están incluidos los partidos de Copa Libertadores.

Precios del abono de Santa Fe:

Occidental Preferencia: $1.289.000

$1.289.000 Occidental Platea Alta: $1.289.000

$1.289.000 Occidental Platea Baja: $1.289.000

$1.289.000 Occidental General: $875.000

$875.000 Oriental Preferencial: $735.000

$735.000 Oriental Platea: $735.000

$735.000 Oriental General: $555.000

$555.000 Lateral Sur: $518.000

El abono se podrá dquirir a partir del miércoles 17 de diciembre hasta el martes 13 de enero del próximo año, el cual, incluye el partido de la final de la Superliga y los juegos del ‘todos contra todos’ que Santa Fe juegue en condición de local.

Este abono no incluye los partidos de la Copa Libertadores, pero sí tendrá precios especiales para adquirir boletas en dichos compromisos.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

ADDI estará disponible para la compra de tu abono.

El Abono 2026-1 incluye 9 partidos de la Liga BetPlay y la final de la Superliga.

Venta hasta el 13 de enero del 2026.

Los descuentos no son acumulables con otras promociones.

La preventa del abono para la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores se realizará después del 15-01-2026 y tendrá precio preferencial hasta el 17 de marzo de 2026. Luego de conocer los rivales cambiará su valor.

Abonados antiguos son todos aquellos que adquirieron el plan de abonos 2025-II de la fase ‘todos x todos’. No aplica para quienes adquirieron únicamente el cuadrangular final.

BENEFICIOS:

Precio preferencial en el abono de la Fase de Grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026.

Puesto asegurado para la Fase de Grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026 y fases siguientes de Liga.

Descuento del 20% en tiendas físicas de la Casa Cardenal cuando el abonado cumpla años (Válido un día hábil antes y un día hábil después del cumpleaños).

Experiencias VIP en los partidos de local (Liga BetPlay y previa información e inscripción a través de nuestras redes sociales)

Descuento del 50% en el documental Garra y Corazón: En la Décima del León

Indignación de los hinchas de Santa Fe por el abono:

Los hinchas de Santa Fe están muy indignados con el anuncio de los abonos, no solamente por los precios, sino porque no incluya los partidos de Copa Libertadores, hecho que implica un gasto mayor para los hinchas que acompañen al equipo.

Adicionalmente, muchos no podían creer que un beneficio es que hicieran descuento para un documental, pero que no hayan anunciado ningún fichaje hasta ahora.

A continuación le presentamos algunos comentarios:

- “DESCUENTO DEL 50% EN EL DOCUMENTAL”

- "Hombre esos abonos están carísimos. Señor Méndez, usted ni su equipo de mercadeo hacen un solo esfuerzo por estar alineados y en armonía con la hinchada y la gente".

- "500k solo liga jajajajajajajajajajajajsjsjjajaja tratenme re serio que no han traído nisiquiera 1 refuerzo".

- "Es claro que Eduardo Méndez lo hace intencionalmente, subir y subir los precios, para seguir con su discurso barato de la deuda y de no invertir".

- “Increíble como alejan al hincha del estadio, definitivamente quieren ver esas tribunas vacías, cobrar doble abono es descarado, la excusa perfecta para que Méndez siga diciendo un año más que aún se deben los 16.000 interminables millones... ¿Y los refuerzos? Bien gracias".