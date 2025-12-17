Teófilo Gutiérrez recomendó a un futbolista del Junior para River Plate o Boca Juniors: No es Enamorado

Teófilo Gutiérrez fue un líder muy positivo para los jóvenes futbolistas del Junior de Barranquilla y les ayudó a ganar confianza en sí mismos, Tal es el caso de José Enamorado, Gustavo Paiva o Jermein Peña.

Precisamente, sobre este último, Teófilo Gutiérrez lo recomendó para River Plate o Boca Juniors.

La euforia en la celebración del título por parte de los jugadores del Junior de Barranquilla fue total, desde que se terminó el partido en el Estadio Manuel Murillo Toro, donde alzaron el trofeo, hasta su llegada a la ‘Arenosa’, donde miles de hinchas los esperaron a altas horas de la noche para agradecerles y celebrar.

Por supuesto, los medios de comunicación estuvieron muy pendientes al festejo de los futbolistas y Teófilo Gutiérrez fue uno de los que se robó el show.

Por un lado, recordó que hace un año había prometido el título del fútbol colombiano en caso que le permitieran regresar al Junior. Además, aseguró que le gustaría continuar en el club para el próximo año y disputar la Copa Libertadores 2026.

Pero, por otra parte, aprovechó una entrevista que le estaban haciendo a Jermein Peña, el defensor de 26 años, quien jugó en alto nivel la final contra Deportes Tolima, para aconsejarle tanto a River Plate como a Boca Juniors que fichen a su compañero.

“Este señor es como un padre para mi. En momentos que me llamaba, que quería venir llorando, todos los días lloraba porque quería venir a Junior y cuando vino, yo estaba lesionado, pero me dijo ‘Peña hicimos un video’ que se hizo viral hoy”, fueron las palabras de Jermein justo antes que Teófilo lo interrumpiera.

“Yo quiero decir algo, perdón, River (Plate) y Boca (Juniors), acá lo tienen, no hay más. Así que mirenlo”, fueron las palabras de Teófilo Gutiérrez sobre Jermein Peña.

El defensor continuó con su historia y reveló que Teo, desde que regresó al club de sus amores, prometió que nuevamente serían campeones: “Entonces me dijo, vamos a ser campeones, y mira la Copa”.