“En eso andamos”, Alcalde de Cartagena trabaja fuertemente para que Junior juegue en su ciudad

Junior de Barranquilla quedó campeón del fútbol colombiano y compró boleto para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, el ‘Tiburón’ no podrá disputar el torneo continental en el Estadio Metropolitano de Barranquilla porque estará en remodelaciones, razón por la cual, tienen que buscar estadio donde jugar.

El Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, espera con los brazos abiertos al Junior para que jueguen en Cartagena la ‘Gloria Continental’.

Junior podría jugar la Copa Libertadores 2026 en Cartagena:

El ‘Tiburón’ no podrá disputar sus partidos de Copa Libertadores en el Metropolitano de Barranquilla porque estará en remodelaciones, y tampoco puede hacer uso del Romelio Martínez porque no cumple con los requisitos que exige Conmebol para los partidos de Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

Por esta razón, Junior tiene que cambiar de ciudad para disputar, en principio, tres partidos correspondientes a la fase de grupos de la Copa Libertadores y Cartagena aparece como una gran opción.

Por supuesto, las condiciones de Cartagena son similares a Barranquilla, y como cuentan con el apoyo del Alcalde de la ciudad heróica, Dumek Turbay, todo parece encaminarse.

Turbay aseguró a través de sus redes sociales que están trabajando para que Junior tenga al Estadio Jaime Morón de Cartagena como su casa para el torneo continental del próximo año, asegurando que el escenario deportivo está preparado.

Adicionalmente, el mandatario aprovechó para dejar de lado cualquier tipo de rivalidad y felicitar a Junior por conseguir la estrella número once en su historia, asegurando que este triunfo no es solo de Barranquilla, sino de todo el Caribe Colombiano:

“En eso andamos. Tenemos el Morón listo A propósito, felicidades al Junior por el campeonato. Merecido. Gana el Caribe colombiano. El Jaime Morón León está listo y preparado para recibir los compromisos internacionales del CAMPEÓN de Colombia. Es una gran oportunidad para nuestra ciudad y una oportunidad de estrechar aún más los lazos de hermandad que nos unen. Cartagena y Barranquilla, un sólo corazón”.

Al Alcalde Dumek Turbay le cayeron críticas por ofrecer el estadio del Real Cartagena para los partidos del Junior de Barranquilla y él dejó claro que es una gran oportunidad en el sector turístico:

“Sentido de oportunidad, se llama. Promoción de la ciudad; turismo deportivo e impacto económico, son millones que van a los bolsillos de los cartageneros”, concluyó.