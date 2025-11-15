Entre carcajadas, ‘Gio’ Moreno detalló pelea junto a ‘Teo’ contra compañeros de Racing en el camerino

La famosa historia de la pelea de Teófilo Gutiérrez contra Sebastián Saja en el camerino de Racing de Avellaneda, en la que Giovanni Moreno lo terminó defendiendo y se armó una batalla campal de los dos colombianos contra todos sus compañeros y en la que Teo sacó un arma con la que intimidó a todos, fue contada al detalle por el centrocampista.

De dicha situación que siempre se mencionó sin la certeza de lo sucedido, el Flaco habló en entrevista con ESPN Colombia para señalar lo que verdaderamente pasó y que “lo único que sé es que si Teo no saca esa pistola, a nosotros nos acaban en ese camerino”.

Vea también: Teófilo Gutiérrez es todo un loquillo y les lanzó atrevido reto a unos periodistas

Su relato señaló: “La cosa empieza cuando Saja llega a pelear. Teo sale expulsado, Saja entra al camerino a decirle que peleen, y le dice: ‘Teo, me tenés podrido, siempre lo mismo con vos, siempre te expulsan, estás jugando con la plata de mi familia’. Teo estaba sentado, y Saja le decía: ‘si sos tan bravo como decís veni parate, vamos a las duchas y peleamos, que ya no te aguanto más’. Teo no decía nada, ahí callado, y Saja le decía ‘dale, parate, cagón’. Teo no decía nada”.

“Él le seguía diciendo cosas y a mí no se me olvida que ahí Teo le dice: ‘ah, pero a vos te hicieron cuatro y nadie te dice nada’ (risas). Ahí el ‘Chino’ le empieza a pegar y Teo se tapaba, y ahí yo me paro, salto a tirarle una patada y paso de largo. Cuando paso de largo el ‘Chino’ me empieza a pegar a mí también, y ahí se vienen todos. Nosotros estábamos en la esquina con Teo y el ‘Chino’ me pega un puño que me corta la oreja, y otro en la ceja. Al único que le pegaron ahí fue a mí”, contó en medio de risas.

Vea acá: Partido del FPC fue interrumpido de cuenta de torrencial lluvia que enlagunó la cancha

Tras eso, “Se vinieron a pegarnos todos y éramos Teo y yo en una esquina, mandando puños y patadas. Ahí Teo saca la pistola y dice: ‘Ahora si maricas. Vénganse pues, hijueputas. De a uno’. Eso no quedó nadie”.

Sobre si el arma era real o no, señaló: “Él se para atrás mío y empieza a mover la pistola, yo la miraba sin saber si era o no de verdad, y todo el mundo salió corriendo. No quedó nadie, te lo juro. Esa historia va a quedar en la historia de todos los camerinos. Creo que eso no ha pasado nunca”.

Entre risas y muchos detalles, Giovanni Moreno contó la historia de aquella ocasión en la que Teófilo Gutiérrez encaró con una pistola a sus compañeros de Racing de Avellaneda cuando ambos jugaron en Argentina.