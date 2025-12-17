Solo cuatro colombianos aparecieron en el Top 50 de los mejores equipos de la Conmebol

Atlético Nacional vs São Paulo - Octavos de final de la Copa Libertadores 2025 - Foto de Helber Vargas

El fútbol colombiano quedó mal parado con el ranking de clubes que emitió la Conmebol de 2025, pues solamente cuatro equipos de nuestro país aparecieron en el Top 50.

Atlético Nacional, el mejor colombiano en Conmebol:

En el puesto 30 apareció Atlético Nacional luego de una participación decepcionante en la Copa Libertadores 2025: Superaron la fase de grupos en la segunda posición detrás de Internacional de Portoalegre, pero quedaron eliminados en los octavos de final tras caer en la tanda de penales contra São Paulo.

Aun así, el club ‘Verdolaga’ fue el mejor colombiano en el ranking de la Conmebol, y el único entre los 30 primeros.

Junior, América y Medellín aparecieron en el Top 50 de Conmebol:

El siguiente equipo en el listado fue Junior de Barranquilla, a pesar de quedar eliminado en la fase previa de la Copa Sudamericana a manos de América de Cali. Los ‘Tiburones’ aparecieron en el puesto 34 gracias a las actuaciones que ha tenido en anteriores ediciones de los torneos internacionales.

En el puesto 36 quedó América de Cali, que finalizó la fase de grupos de la Copa Sudamericana en la segunda posición detrás de Huracán. Después eliminaron a Bahía, pero fueron vencidos por Fluminense, despidiéndose así de la ‘Otra mitad de la gloria’ en octavos de final.

En el puesto 45 apareció Independiente Medellín, que a pesar de no competir en ningún torneo internacional durante 2025, su rendimiento en el año anterior en la Copa Sudamericana, al llegar a cuartos de final, le permitió ubicarse en un puesto no tan bajo.

Otros equipos colombianos en el Top 100 del ranking de Conmebol:

51. Deportivo Cali

53. Independiente Santa Fe

54. Millonarios

57. Deportes Tolima

58. Once Caldas

68. Deportivo Pereira

86. Atlético Bucaramanga