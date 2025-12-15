“Recibí llamadas del plantel”, Denunciaron que América está ‘endeudado hasta el fondo’ con los futbolistas

América de Cali no atraviesa su mejor momento: fue eliminado en semifinales de la Copa BetPlay 2025 tras caer goleado a manos de Atlético Nacional y se quedó en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-2, hecho que, junto a algunas decisiones de los directivos, ha dañado la relación con la hinchada.

Ahora, el periodista Jaime Dinas, aseguró que los futbolistas lo contactaron para denunciar que llevan tres quincenas sin recibir el pago de su salario.

Este lunes 15 de diciembre, Jaimes Dinas utilizó sus redes sociales para señalar que los futbolistas del América se pusieron en contacto con él en la noche del domingo 14 de diciembre para pedirle que hiciera pública la situación que están viviendo debido al presunto incumplimiento de los directivos con sus salarios.

Al respecto, Jaime Dinas señaló que no entiende los motivos por los cuales Acolfutpro no se ha pronunciado al respecto, pues dicha asociación se encarga de garantizar los derechos de los futbolistas, pero sobre este caso no se han comunicado.

Finalmente, el periodista señaló que no entiende las palabras de Tulio Gómez, el máximo accionista del América de Cali, cuando aseguró que el equipo tendrá una filial en el extranjero, pero no cumple con las obligaciones con el equipo principal en el fútbol colombiano:

“Al día de HOY: 15/Dic y siendo 6:25 a.m. el América de Cali le adeuda tres (3) Quincenas y múltiples premios a su plantilla, lo que me lleva a preguntarle a Acolfutpro por qué tanto silencio sobre el particular ? Solo se pronuncian con algunos equipos y a otros los privilegian ? Anoche algunos jugadores me contactaron y me pidieron hacer público esta situación y mucho más cuando el máximo accionista Tulio Gómez en una Entrevista ha manifestado que América de Cail tendrá un equipo o filial en el Exterior, mientras que en la casa NO pagan ? Ah dejo claro que NO es chisme, recibí llamadas del plantel”.

A continuación el mensaje de Jaime Dinas: