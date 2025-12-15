¿Cuánto vale la camiseta de Chapecoense en honor a Atlético Nacional por los 10 años del accidente?

Uno de los sucesos más impactantes en la historia del fútbol fue el accidente que sufrió Chapecoense en Medellín, cuando el avión que los transportaba para el partido correspondiente a la final de la Copa Sudamericana 2016 contra Atlético Nacional, se cayó y la mayoría de pasajeros fallecieron.

El club colombiano mostró toda su solidaridad y decidió entregar el título para darle una pequeña alegría al Chapecoense en medio de tanto caos y dolor.

Ese gesto quedó marcado en el corazón de los brasileños, quienes, diez años después, vestirán una prenda en honor al cuadro ‘Verdolaga’.

El 28 de noviembre de 2016, el avión de Chapecoense se cayó en Medellín, desatando uno de los sucesos más dolorosos en la historia del fútbol, pero el gesto que tuvo Atlético Nacional al donar el título de la Copa Sudamericana fue digno de aplaudir por todo el mundo.

Por esta razón, Chapecoense quiso rendirle un homenaje al equipo colombiano de cara al próximo año cuando se cumpla una década del accidente: La camiseta titular estará inspirada en Atlético Nacional y así lo hicieron saber en redes sociales:

“En nuestros días más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió. Diez años después, en un acto de memoria y respeto, la camiseta Oficial 1 de la temporada 𝟐𝟎𝟐𝟔 será un símbolo de historia y gratitud. Un homenaje a la grandeza de un club que, desde el otro extremo del continente, encendió la luz que iluminó nuestro camino de regreso. 𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐡𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬. 𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐋𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬”.

Detalles de la camiseta de Chapecoense en honor a Atlético Nacional:

En su página web, donde Chapecoense invitó a sus aficionados a adquirir esta prenda en preventa, dieron algunos detalles de la misma:

“Más que una simple camiseta, un símbolo de vínculos eternos. La Camiseta Oficial Local del Chapecoense 2026 – Jugador encarna la esencia de una historia cimentada en la tradición, el respeto y la gratitud. Desarrollada para representar al Verdão do Oeste dentro y fuera de la cancha, la prenda presenta un diseño clásico con rayas verticales, impresión por sublimación en la parte delantera y trasera, y un acabado premium que resalta cada detalle.

La versión para jugador presenta cortes laterales que garantizan un mejor ajuste, además de un tejido ligero y transpirable que ofrece comodidad y rendimiento. El ribete en contraste de las mangas y el parche bordado del club refuerzan la identidad y la fuerza de un equipo que honra sus vínculos duraderos.

Un homenaje a la historia que nos une y al respeto que trasciende generaciones".

¿Cuánto vale la camiseta de Chapecoense en honor a Atlético Nacional?

La camiseta todavía no llegará a Colombia, pues ni siquiera en Brasil se ha estrenado. De hecho, en territorio brasileño, los pedidos comenzarán a enviarse el próximo 22 de diciembre de 2025, pero las compras realizadas después de esta fecha se enviarán a partir del 5 de enero del 2026.

El valor de esta camiseta en reales brasileños es de 359.90, que, en pesos colombianos, ronda los $252.000.