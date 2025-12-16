Carlos Antonio criticó al presidente de Dimayor por preferir los premios The Best sobre las finales del FPC

El martes 16 y miércoles 17 de diciembre serán días definitivos para el fútbol colombiano: Se conocerá quién será el campeón de la Liga BetPlay 2025-2 entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, así como también saldrá el campeón de la Copa BetPlay 2025 entre Atlético Nacional e Independiente Medellín.

Aún así, Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, no estará presente en ninguno de estos dos partidos, puesto que se encuentra en Qatar, hecho que le generó una fuerte crítica por parte de Carlos Antonio Vélez.

Carlos Antonio Vélez reveló que Carlos Mario Zuluaga decidió emprender un viaje a Qatar, específicamente al Katara Hall, donde se llevaron a cabo los premios “The Best” al reconocimiento para los mejores futbolistas de la temporada.

El periodista de Win Sports dejó clara su postura: Vélez considera que Carlos Mario Zuluaga debería estar en el país para entregar los trofeos de los campeones del fútbol colombiano, en lugar de estar en los premios The Best, donde no tiene injerencia.

“Qué lástima que el Presidente de Dimayor no vaya a estar en las dos finales del torneo que regenta. Los trofeos los entregará un delegado por su viaje “urgente y necesario “ a Qatar en donde está mirando cómo premian a los mejores del Mundo. ( ????) Qué nivel!!!”, escribió Carlos Antonio Vélez en su cuenta de X.

Los ganadores del premio The Best:

Este martes se llevaron a cabo las premiaciones correspondientes a The Best para los mejores jugadores, entrenadores y goles de la temporada 2024-25.

Ousmane Dembélé se llevó este galardón, al igual que el Balón de Oro, gracias a sus actuaciones en el primer título de Champions League que consiguió París Saint-Germain en la historia.

Del PSG también salieron premiados el director técnico, Luis Enrique, y quien fue el arquero de aquella campaña, Gianluigi Donnarumma.

En cuanto al fútbol femenino, el premio también se repitió respecto al Balón de Oro, pues Aitana Bonmatí fue reconodia como la mejor futbolista de la temporada, mientras que el galardón a la mejor entrenadora se lo entregaron a Sarina Wiegman, directora técnica de la Selección Inglaterra Femenina.

A continuación le presentamos los ganadores de los premios The Best:

Mejor arquero: Gianluigi Donnarumma (Manchester City y PSG).

Mejor arquera: Hannah Hampton (Chelsea).

Mejor gol en el fútbol femenino: Lizbeth Ovalle (Tigres de México).

Mejor gol en el fútbol masculino: Santiago Montiel (Independiente de Argentina).

Mejor entrenadora: Sarina Wiegman (Selección Inglaterra).

Mejor entrenador: Luis Enrique (PSG).

Mejor jugadora: Aitana Bonmatí (Barcelona).

Mejor jugador: Ousmane Dembélé (PSG).