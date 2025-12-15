Todos sobre la abuelita 😱: Gol de Junior en la final provocó una montonera sobre una pobre señora

La felicidad de los hinchas del Junior en este preciso momento es difícil de describir: El equipo ganó el partido de ida de la final 3-0 al Deportes Tolima y están muy cerca de ser campeones y bordar la estrella número 11 en su escudo.

Los aficionados demostraron la ilusión en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, pero no fueron los únicos, pues desde sus hogares, también muchos festejaron y se gozaron con esta victoria.

Lo curioso es que se difundió un video de una familia que celebró ‘a más no poder’ una anotación del Junior, al punto que hasta hicieron una montonera sobre la abuelita.

Le puede interesar: “Artimañas y presiones indebidas antes de la final”: Presidente del Tolima hizo delicado señalamiento

Junior de Barranquilla está a 90 minutos de coronarse campeón nuevamente del fútbol colombiano tras dos años sin lograrlo y los hinchas no podrían estar más ilusionados: El partido de la final de ida fue casi perfecto, sacaron una ventaja importante que a cualquier lo pondría a soñar con el título.

Cada gol del Junior fue gritado ‘a todo pulmón’. En el estadio, los hinchas lanzaron una cantidad de pólvora, al punto que el árbitro vio la necesidad de detener el juego momentáneamente porque no se veía nada.

En sus hogares, los hinchas hicieron lo propio y una familia que ya se volvió viral, se le tiró encima a la abuela, sin temor a nada, gracias a la dicha del gol.

El video que ya se volvió viral en TikTok muestra cómo varios integrantes de la familia se levantan de sus sillas a saltar y celebrar la anotación. Dos jóvenes saltan encima de un señor, quien no puede mantener el equilibrio, y entre los tres, terminan derribando a la señora.

Otras tres personas se acercan, pero en lugar de auxiliar a la señora, deciden unirse a la montonera y se lanzan encima de ella por unos segundos.

Afortunadamente, la señora estaba también muy dichosa con la anotación, así que parece que no sintió dolor con el peso de todas esas personas que se lanzaron encima de ella, pues instantes después de que se quitaron, se le puede ver celebrando con los brazos arriba y buscando desquitarse al saltar sobre otra persona.

No cabe duda que el fútbol es un deporte hermoso y el video a continuación es el vivo ejemplo: