Nacional anunció su nueva camiseta para el 2026 minutos después de empatar con el Medellín en la final de Copa

Uno de los equipos que siempre suele sorprender bastante seguido a su hinchada es Atlético Nacional, que, a pesar de tener un año bastante regular, se encuentra disputando al final de Copa BetPlay donde hace apenas unos minutos selló el empate a cero goles en el juego de ida contra el Deportivo Independiente Medellín, siendo bastante superior, pero dejando todo a la expectativa en uno de los clásicos paisas más calientes de los últimos tiempos.

Justo unos minutos después y sin previo aviso, el club decidió lanzar oficialmente su camiseta para la temporada 2026 para tratar de contentar a sus hinchas, quienes terminaron bastante molestos con la paridad en condición de local. Esta busca dar lugar al icónico minuto 90+4 del club, siendo uno de los recuerdos más gratos del 2016, donde consiguieron la Copa Libertadores de América, dejando fuera a Rosario Central en este minuto del partido.

Con los colores típicos del club, bastones de tamaño tradicional y cuello blanco, promete ser un éxito en ventas entre los fanáticos del elenco paisa, quienes ya estarían pensando en madrugar para poder adquirirla y estrenarla en el juego de vuelta de la Copa, donde, probablemente, sean los jugadores los que le den el primer uso profesional a esta nueva indumentaria antes de que llegue el año nuevo.

Importantes equipos se estarían peleando por quedarse con delantero de Nacional

Uno de los equipos más irregulares del año en nuestro país ha sido Atlético Nacional que, a pesar de quedarse con el título de la Superliga en los primeros meses del año, el no acceso a la final de la liga en ninguno de los dos semestres generó una gran molestia entre los aficionados, quienes esperaban poder quedarse con una nueva estrella como ya se han acostumbrado en los últimos años.

Más allá de esto, la esperanza está depositada en la final de la Copa Betplay, donde están instalados y con uno de los rivales más pesados en frente, que es el Deportivo Independiente Medellín, rememorando nuevamente una final paisa en un torneo colombiano y con una marcada rivalidad entre ambos. Eso sí, como en cada institución, ya hay un ojo puesto en el año próximo, en especial con las salidas ante el inevitable interés de varios elencos del extranjero en muchos de los jugadores que permanecen en estas dos instituciones.

Uno de los que más “novias” tiene es el delantero de Atlético Nacional, Facundo Batista, quien es de los jugadores con menos minutos del equipo y que ni siquiera ha podido estar cerca de quedarse con la titular, dejando bastante mal parada su imagen ante la hinchada después del alto costo que tuvo su contratación. Ante esto, los clubes del exterior se han dado cuenta de la facilidad que tendrían para poder extraerlo del FPC e intentar sacar su mejor versión nuevamente.

Según el experto en mercado de pases, César Luis Merlo, Atlas de México y Peñarol de Uruguay son dos de los favoritos para quedarse con este atacante y estarían en una pequeña “pelea” por asegurarlo cuanto antes y comenzar el 2026 con él en sus respectivas pretemporadas

00:12

02:00

13 de diciembre 2025 a las 20:00 hrs.

“Ellos ya se creen campeones”, jugador del Tolima calentó el juego de vuelta contra el Junior

Caso Miguel Uribe Turbay: Fiscalía investiga a su propia fiscal y a su equipo por las filtraciones de videos del magnicidio a medios de comunicación