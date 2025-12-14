Caso Miguel Uribe Turbay: Fiscalía investiga a su propia fiscal y a su equipo por las filtraciones de videos del magnicidio a medios de comunicación

Videos del magnicidio de Miguel Uribe Turbay tiene en proceso disciplinario a la fiscal del caso

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay conmocionó al país, el 7 de junio de 2025, cuando fue asesinado por un menor de 14 años, quien le disparó en la cabeza y en dos partes del cuerpo mientras se encontraba en un mitin político en la localidad de Fontibón en Bogotá.

Según reveló Semana, existe un expediente en la Comisión de Disciplina Judicial contra los responsables de coordinar, dirigir y desarrollar la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Fiscalía inició proceso disciplinario contra su fiscal en el caso de Miguel Uribe Turbay por la filtración de información del caso

De acuerdo con la revista, la fiscal, su asistente y el jefe de la Unidad de Vida de la Fiscalía en Bogotá están en medio de un proceso judicial por presuntas irregularidades que se habrían presentado en el reparto de la investigación y en la filtración de información sometida a la reserva de este magnicidio, que estaba en manos de un grupo reducido de funcionarios.

Todo parece indicar que los videos que se conocieron públicamente, previos y posteriores al magnicidio, fueron los detonantes del enfrentamiento entre directivos, fiscales e investigadores.

La Fiscalía espera saber cómo y quién permitió que los videos con la escena de los sicarios rodeando a Miguel Uribe Turbay terminaron en todos los medios del país, incluso algunos internacionales.

Aseguran que cada video que se conocía en los medios de comunicación, de los cuales algunos no pasaron por el expediente en la Fiscalía, fortalecían las dudas.

Por ahora, se sabe que en la Comisión de Disciplina Judicial, un magistrado tiene hace varios meses el expediente y algunas diligencias están programadas para febrero de 2026, así la fiscal, su jefe y otros funcionarios de la Fiscalía deberán explicar de qué forma los videos y la información reservada se hicieron públicos.